El Gobierno asume la posibilidad de que el Papa no venga

La confirmación del Vaticano, tras la intervención a la que fue sometido, de que León XIV fue diagnosticado de padecer un tipo frecuente de cáncer de pulmón impactó con fuerza en el Gobierno, que empezó a asumir en privado la posibilidad que el Papa suspenda la gira que lo traería en tres semanas a Uruguay, Argentina y Perú.



Ante la falta de información oficial vaticana sobre el tratamiento postoperatorio del Pontífice, lo que se difundiría en las próximas horas, ninguna voz gubernamental se animó en público a admitir la hipótesis de la cancelación.



Más bien, todo lo contrario. Tanto el canciller Pablo Quirno como la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señalaron que por el momento se mantienen los trabajos de organización de la visita.



Fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien ante las novedades sobre la salud papal reconoció que el Gobierno estaba predispuesto a cualquier reprogramación que fuera necesaria.

Tras su operación, crece la incertidumbre por la visita del papa León XIV a la Argentina

De hecho, el vocero repitió ese concepto un día después de que Javier Milei, en una entrevista radial, planteó que su administración no tenía problemas para una modificación de las fechas.



En principio, la actividad de Su Santidad se suspendió totalmente al menos hasta el 20 de octubre. Esa recomendación fue previa a que se divulgara que el examen histológico del nódulo extraído arrojara que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar.



De manera reservada, otros funcionarios empezaron a admitir que resulta “muy probable” que el viaje papal se cancele y creen que la confirmación llegará desde Roma.

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No se trata sólo de una especulación. El parte médico se difundió en la capital italiana minutos antes de las 22 hora local. Y a partir de allí se dispararon algunos llamados provenientes de Buenos Aires, cuyas respuestas multiplicaron las dudas.



También contribuyó a esta percepción, se insiste en su tono reservado, el silencio de la Iglesia argentina sobre la difusión del cáncer de pulmón de León XIV, que suele expresarse institucionalmente a través de la Conferencia Episcopal.



La noticia, de gran repercusión global, está en pleno desarrollo. Y se espera que cuanto antes desde El Vaticano se aporte claridad sobre el estado de salud del Papa, de 71 años, que es lo que arrojará luz sobre su futuro cercano.