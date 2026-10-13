Cuánto cobran los empleados de McDonald's, Burger King y Mostaza en octubre 2026

La Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros oficializó la grilla de remuneraciones que rige durante el mes de octubre de 2026 para los empleados alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/2000. La escala abarca a los trabajadores de establecimientos gastronómicos dedicados a la venta de comidas rápidas, donde los haberes mensuales combinan el sueldo básico tradicional con asignaciones no remunerativas fijadas para el período.

Sueldos de la seguridad privada en octubre: la escala salarial del CCT 507/07

El esquema confeccionado por la entidad gremial contempla importes específicos tanto para el personal mensualizado como para quienes liquidan haberes por hora. En el marco de este entendimiento paritario, cada estamento profesional cuenta con una cifra básica a la que se suma una asignación no remunerativa proporcional, además del valor hora ordinario y su respectivo diferencial no remunerativo.

Escala salarial en las casas de comidas rápidas categoría por categoría

Los ingresos correspondientes al mes de octubre quedan conformados del siguiente modo para cada uno de los puestos comprendidos en la convención colectiva:

- Aprendiz Menor de Dieciocho Años: básico mensual de $997.033, asignación no remunerativa de $73.780 (total de $1.070.813), valor hora de $5.249,07 y hora no remunerativa de $388,43.

- Empleado Principiante: básico mensual de $1.108.417, asignación no remunerativa de $82.023 (total de $1.190.440), valor hora de $5.836,28 y hora no remunerativa de $431,88.

- Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: básico mensual de $1.163.517, asignación no remunerativa de $86.100 (total de $1.249.617), valor hora de $6.127,74 y hora no remunerativa de $453,45.

- Empleado A: básico mensual de $1.175.318, asignación no remunerativa de $86.974 (total de $1.262.292), valor hora de $6.185,74 y hora no remunerativa de $457,74.

Escala salarial de Camioneros en septiembre: cuánto cobra cada categoría

- Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: básico mensual de $1.195.522, asignación no remunerativa de $88.469 (total de $1.283.991), valor hora de $6.292,79 y hora no remunerativa de $465,67.

- Empleado B: básico mensual de $1.223.928, asignación no remunerativa de $90.571 (total de $1.314.499), valor hora de $6.443,12 y hora no remunerativa de $476,79.

- Ayudante de Mantenimiento y Empanadero: básico mensual de $1.245.100, asignación no remunerativa de $92.137 (total de $1.337.237), valor hora de $6.558,57 y hora no remunerativa de $485,33.

- Sandwichero, Empleado Administrativo y Dependiente de Mostrador: básico mensual de $1.246.146, asignación no remunerativa de $92.215 (total de $1.338.361), valor hora de $6.559,41 y hora no remunerativa de $485,40.

- Cajero y Postrero: básico mensual de $1.294.387, asignación no remunerativa de $95.785 (total de $1.390.172), valor hora de $6.809,04 y hora no remunerativa de $503,87.

- Oficial de Mantenimiento, Líder de Mantenimiento, Minutero y Parrillero: básico mensual de $1.311.043, asignación no remunerativa de $97.017 (total de $1.408.060), valor hora de $6.900,20 y hora no remunerativa de $510,61.

- Líder A: básico mensual de $1.394.271, asignación no remunerativa de $103.176 (total de $1.497.447), valor hora de $7.338,39 y hora no remunerativa de $543,04.

- Maestro Facturero, Oficial Pastelero y Rotisero Fiambrero: básico mensual de $1.498.412, asignación no remunerativa de $110.882 (total de $1.609.294), valor hora de $7.884,56 y hora no remunerativa de $583,46.

- Dependiente de Salón: básico mensual de $1.589.043, asignación no remunerativa de $117.589 (total de $1.706.632), valor hora de $8.361,51 y hora no remunerativa de $618,75.

- Líder B: básico mensual de $1.619.864, asignación no remunerativa de $119.870 (total de $1.739.734), valor hora de $8.525,74 y hora no remunerativa de $630,90.

- Encargado: básico mensual de $1.661.538, asignación no remunerativa de $122.954 (total de $1.784.492), valor hora de $8.746,71 y hora no remunerativa de $647,26.

- Maestro Pastelero, Maestro Heladero, Cocinero y Maestro Pizzero: básico mensual de $1.863.345, asignación no remunerativa de $137.888 (total de $2.001.233), valor hora de $9.811,75 y hora no remunerativa de $726,07.

Sueldos de la UOCRA: la escala salarial y jornales para el mes de octubre

Adicionales por nocturnidad, presentismo y zona fría

El convenio colectivo de trabajo prevé la liquidación de adicionales específicos sobre la nómina salarial. En el caso del premio a la concurrencia efectiva contemplado en el artículo 50, se abonará un valor equivalente al 14% de la remuneración nominal bruta mensual a aquellos dependientes que registren asistencia perfecta y cumplan la totalidad de las jornadas asignadas.

A su vez, el artículo 51 fija un incremento por antigüedad del 1% por cada año de servicio en la empresa, acumulable a partir del segundo año cumplido y calculado de manera directa sobre el sueldo básico convencional.

Por las tareas desarrolladas en la franja nocturna —entre las 21 horas y las 6 horas del día siguiente—, el artículo 54 fija un adicional de $685,60 más un suplemento no remunerativo de $50,73 por cada hora trabajada.

En cuanto a la localización geográfica, los establecimientos radicados en las provincias de Río Negro y Neuquén deben liquidar un adicional mensual por zona fría de $134.690,57 más un valor no remunerativo de $9.967,10 (o un importe horario de $708,34 más $52,42 no remunerativo para el personal jornalizado). En las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, el adicional escala al 40% sobre el haber básico de la categoría correspondiente.

GZ / lr