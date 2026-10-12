Milei sigue por abajo en un ranking de presidentes de América Latina: quién lidera esa encuesta

El presidente Javier Milei se ubicó en el puesto 14 del ranking de imagen sobre un total de 18 jefes de Estado evaluados por la consultora CB Global Data entre el 5 y el 8 de octubre último. La medición volvió a situar al mandatario argentino en la parte baja de la clasificación regional, aunque como dato positivo mejoró respecto al sondeo anterior.

De acuerdo con los resultados difundidos, Milei obtuvo un 36,1% de imagen positiva, frente al 35,5% registrado en septiembre. Aunque el indicador mostró una suba de 0,6 puntos porcentuales, el avance no modificó sustancialmente su posición dentro de la tabla, en la que permanece entre los seis presidentes con menor valoración positiva.

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Sheinbaum encabeza el ranking general

El primer lugar volvió a quedar en manos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien alcanzó un 69,3% de imagen positiva. La mandataria mantuvo así su liderazgo en la medición, con una diferencia considerable respecto del resto de los dirigentes evaluados.

En el segundo puesto se ubicó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un 68,3%, mientras que el tercer lugar correspondió a Luis Abinader, de República Dominicana, quien registró un 51,9%.

La distancia entre Sheinbaum y Milei fue de 33,2 puntos porcentuales, una brecha que refleja las diferencias en los niveles de valoración pública de ambos mandatarios dentro de sus respectivos países.

Los presidentes de la región

El estudio también mostró que Milei quedó por detrás de varios mandatarios sudamericanos y de otros dirigentes latinoamericanos, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, de Chile; Adelardo de la Espriella, de Colombia; y Keiko Fujimori, de Perú.

También se ubicó por encima del presidente argentino José Raúl Mulino, de Panamá, quien protagonizó la mayor mejora mensual de imagen positiva respecto de septiembre, con un incremento de 4,4 puntos porcentuales.

En el extremo inferior de la clasificación, Milei quedó en el puesto 14, seguido por Daniel Ortega, de Nicaragua, con un 35,7%; Yamandú Orsi, de Uruguay, con un 35,2%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con un 32,3%; y Bernardo Arévalo, de Guatemala, quien cerró la tabla con un 31% de imagen positiva.

Por su parte, Keiko Fujimori registró la mayor caída mensual entre los mandatarios evaluados, con un retroceso de 6,1 puntos porcentuales frente a la medición anterior.

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La investigación de CB Global Data contempló encuestas individuales en 18 países de América Latina, con muestras de entre 1.959 y 3.911 personas mayores de 18 años por país. Los márgenes de error informados oscilaron entre 1,6 y 2,2 puntos porcentuales.

En la Argentina, el relevamiento incluyó 3.089 entrevistas, con un margen de error de 1,8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Para recolectar los datos, la consultora utilizó la metodología digital CB CAWI Research, con muestras estratificadas por distritos nacionales y cuotas de género, nivel socioeconómico, edad y ubicación geográfica.