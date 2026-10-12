Milei dijo que los rumores de renuncia de Luis Caputo “son una pelotudez del tamaño de una casa”

El presidente Javier Milei rechazó este lunes 12 de octubre los rumores sobre una posible renuncia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y ratificó su respaldo al titular del Palacio de Hacienda. Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, calificó esas versiones como “una pelotudez del tamaño de una casa” y aseguró que ambos mantienen una relación “simbiótica”. Además, se refirió a los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026 y vinculó sus investigaciones con las decisiones económicas de su Gobierno.

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El mandatario cuestionó las versiones sobre la salida del ministro y sostuvo que buscan perjudicarlo en medio de sus conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que estar sentando a negociar con la directora gerente del FMI”, afirmó. También criticó la circulación de mensajes de WhatsApp que daban por hecho un eventual cambio en el equipo económico.

En ese sentido, Milei defendió la continuidad de Caputo y aseguró que las decisiones económicas responden directamente a sus propios lineamientos. “La decisión general del Gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a Caputo. Porque es mi política”, expresó, al explicar que existe una división de responsabilidades entre los distintos integrantes de su administración.

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El Presidente destacó la relación que mantiene con el ministro y explicó cómo trabajan en la elaboración de las medidas económicas. “Yo tengo una relación simbiótica con Toto Caputo. O sea, es literalmente simbiótica”, aseguró. Según detalló, su función consiste en establecer los objetivos generales y determinar qué herramientas no pueden utilizarse, mientras que el equipo económico analiza las alternativas para llevar adelante las políticas.

Para ejemplificar ese entendimiento, Milei recordó una discusión interna en la que Caputo mantenía una posición diferente de la del resto de su equipo. Ante la falta de acuerdo, decidieron consultar al Presidente, quien terminó utilizando la misma metáfora que había empleado el ministro para defender su postura. “Cuando uso la metáfora, diseñé la misma metáfora que Caputo, literalmente”, relató.

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El mandatario insistió en que ambos comparten una misma visión sobre el rumbo económico del país. “Nosotros hablamos regularmente y siempre tenemos la visión perfectamente alineada”, afirmó. Además, consideró que quienes conocen el funcionamiento de las reuniones de gabinete y el proceso de toma de decisiones no deberían considerar posible una salida de Caputo.

Por último, Milei reveló que Caputo, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello ya participan en la planificación de las políticas para los próximos años. “Nosotros ya estamos diseñando todo lo que es 2027 en adelante”, sostuvo, al reafirmar su intención de mantener la continuidad del equipo económico.

Qué dijo Milei sobre los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026

Durante la misma entrevista, el Presidente también se refirió a los economistas reconocidos con el Premio Nobel de Economía 2026 y analizó los aportes de la corriente neokeynesiana. Según explicó, estos investigadores incorporaron las restricciones presupuestarias y herramientas del análisis neoclásico a sus modelos, lo que permitió desarrollar nuevas interpretaciones sobre el funcionamiento de la economía.

En particular, Milei destacó el trabajo de Michael Woodford y su libro Interest and Prices, dedicado a los fundamentos de la teoría de la política monetaria. “Es el mecanismo que usamos para limpiar el balance del Banco Central previo a la salida del cepo”, afirmó, al vincular esos desarrollos teóricos con las decisiones adoptadas por su administración.

El mandatario explicó que uno de los aportes de Woodford consiste en demostrar cómo la política fiscal puede influir sobre el nivel general de precios. “Woodford lo que señala es que usted puede determinar el nivel de precios de la economía con la política fiscal”, sostuvo, y agregó que los desequilibrios presupuestarios pueden derivar en emisión monetaria y presiones inflacionarias.

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En esa línea, Milei defendió la estrategia utilizada para sanear el balance del Banco Central. Según detalló, el Gobierno incorporó u$s20.000 millones, de los cuales u$s16.000 millones provinieron del FMI y otros u$s4.000 millones de organismos internacionales. “Como teníamos equilibrio fiscal, lo que hicimos fue sanear el balance del Banco Central”, aseguró, al explicar que esos fondos permitieron mejorar el respaldo de los pesos existentes.

Por último, el Presidente defendió su formación académica y cuestionó las críticas sobre su conocimiento de microeconomía. “Yo fui profesor de microeconomía durante 25 años. Si hay alguien que sabe de microeconomía, soy yo”, expresó. También señaló que su enfoque se basa en modelos de equilibrio general intertemporal, que contemplan las decisiones de los distintos agentes económicos y mercados tanto en el presente como en el futuro.

GZ