El presidente Javier Milei viajará este martes 13 de octubre a Estados Unidos, en lo que será su quinta visita al país en lo que va de 2026. El mandatario partirá a las 23 hacia Washington D. C., donde desarrollará una agenda de actividades entre el miércoles 14 y el jueves 15. Su regreso a la Argentina está previsto para el viernes 16 a las 8.30.

Durante su estadía, Milei mantendrá encuentros con empresarios, participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y brindará un discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Además, recibirá dos distinciones vinculadas con su liderazgo y su defensa de la libre empresa.

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La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

El miércoles 14, el Presidente y su comitiva llegarán a Washington D. C. a las 9.30, hora argentina. Por la tarde, a las 18.15, se reunirá con Andy Kleinman, empresario e inversor argentino con trayectoria en los sectores de la tecnología y el entretenimiento móvil.

A las 18.45, Milei mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una empresa vinculada con la industria petrolera estadounidense. Hamm tuvo un papel destacado en el desarrollo de la producción de petróleo y gas no convencional en Estados Unidos.

Por la noche, a las 20, el mandatario participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana. Durante el evento recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana” y pronunciará unas palabras.

La agenda continuará el jueves 15, a las 11.20, con una exposición en la Cámara de Comercio de Estados Unidos titulada “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

En esa misma jornada, Milei recibirá el premio “Global Champion of Free Enterprise”, una distinción que reconoce su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

Por la tarde, a las 17, participará de un encuentro organizado en el marco de la Presidencia Argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). La actividad se realizará en la Embajada Argentina en Washington D. C. y estará centrada en el diálogo regional sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

El Presidente partirá de regreso a la Argentina a las 21 del jueves, en un vuelo especial. Su llegada está prevista para las 8.30 del viernes 16.

Qué hará el Gobierno mientras Milei esté de viaje

Mientras el Presidente permanezca en Estados Unidos, el Gobierno nacional continuará con su agenda de actividades. El martes 13, los integrantes de la Mesa Política volverán a reunirse a las 13, mientras que el vocero presidencial, Adrián Ravier, ofrecerá su conferencia de prensa habitual, prevista para las 16.

Ese mismo día, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tiene previsto participar de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial. Las actividades están previstas entre el martes 13 y el viernes 17 de octubre.

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El miércoles 14, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será el orador principal del Día Nacional de la Competencia de la Argentina, en el marco del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia, que se realizará en la Cancillería.

Ese día, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmará un convenio con la provincia de Córdoba sobre el Sistema de Mediación. En tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, asistirá al 52.º Congreso Argentino de Cardiología, en La Rural, y Monteoliva mantendrá una reunión de trabajo con Guillermo Montenegro en Mar del Plata.

El jueves 15, Lugones disertará en el Congreso Iberoamericano de Salud FICS, mientras que Mahiques firmará un convenio con la provincia de La Pampa sobre trata de personas.

Para el viernes 16, Sturzenegger tiene prevista una participación como orador en la Cumbre Federal Logística, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Además, la ministra de Seguridad supervisará los dispositivos de seguridad desplegados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con motivo de la visita del papa León XIV.

LB/AF