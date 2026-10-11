Luces rojas para Luis Caputo: recesión, reservas y dólar ponen en peligro su futuro

Mientras estaba en París, el ministro Luis Caputo admitía los límites de la recuperación de una economía al borde de la recesión técnica. Se lo confesó a un puñado de empresarios y hasta a algunos gobernadores, que le pedían recursos para afrontar el año electoral. Una vez más, la falta de cintura política para tomar medidas que relajen el torniquete fiscal y permitan una reactivación fue el argumento para pedir paciencia. En el Ministerio de Economía creen que aún tienen margen temporal para mostrar resultados del plan que impacten positivamente en el bolsillo de la gente y se conviertan en otro argumento para la victoria de Javier Milei en las elecciones del año próximo.

En el Gabinete hay dudas. De hecho, las exigencias públicas que hizo la senadora Patricia Bullrich sobre la necesidad de que los resultados del plan de estabilización lleguen a la población se convirtieron en un paraguas para comenzar a señalar los temores de un traspié en la campaña electoral por culpa de la economía. Si bien esa desconfianza convivía desde meses atrás entre funcionarios de otros ministerios, nadie quería chocar contra el presidente Javier Milei, pero ahora encontraron en la debilidad de Caputo un blanco por donde entrar.

Los indicadores económicos negativos que permitieron avizorar una inevitable recesión técnica se convirtieron en el botón de muestra del techo del plan, según propios, aliados y hasta una parte del círculo rojo. Sin embargo, la salida de Caputo del Palacio de Hacienda apareció “exagerada” durante las últimas horas, según aseguró a PERFIL un empresario con llegada a la Casa Rosada y que mantuvo reuniones con el ministro de Economía en las últimas horas. “No puedo negar que lo vi nervioso”, admitió también la misma fuente.

“No hay nadie que lo aguante a Milei”, sentenció otro empresario que le reconoce a Caputo la capacidad de manejar los malestares del Presidente. Otros creen que el ministro de Economía “se aferró demasiado a las indicaciones presidenciales y el plan económico ya no es el diseño original, sino que se transformó en un esquema que no tiene dueño”. De ahí mismo surgió el lamento sobre la imposibilidad de aplicar medidas de alivio que resignen puntos de inflación a cambio de una mejora en la actividad económica.

“El Presidente quiere llegar a 2027 con la promesa cumplida de haber logrado domar a la inflación. Si se corre de esa meta, por menos que sea, a cambio de una reactivación que nunca llegue, tendrá una doble derrota. Es un riesgo que no piensa correr, más allá de que está convencido de que este es el camino”, le dijo a este diario una fuente del sector privado que mantiene vínculo con el entorno de Milei y con el propio jefe de Estado, más ocasionalmente.

Las especulaciones sobre la salida de Caputo se acrecentaron cuando el ministro acudió más a argumentaciones políticas que a técnicas para explicar los achaques de su plan. Incluso, la respuesta del Banco Central a las acusaciones de una decisión errática en el manejo financiero del oro que hizo la Auditoría General de la Nación (AGN) tuvo un “raro tono político”. “Como si esa parte del comunicado hubiera sido escrita por Caputo”, especuló un analista económico que mantiene antiguos vínculos con integrantes del equipo económico.

Sucede que la jugada de las reservas de oro del BCRA fue ideada por Caputo, pero ejecutada por Santiago Bausili, para evitar la interrelación del Ministerio con la autarquía de la autoridad monetaria. Ese movimiento le generó un dolor de cabeza al titular del Central, que vio limitada la posibilidad de convertirse en el “presidente eterno”, luego de que la oposición lo pusiera contra las cuerdas cuando le reclamó por los destinos del metal precioso y, ahora, por la rentabilidad financiera. “Si se va Caputo, se va Bausili, porque Milei necesita a alguien con autoridad para sostenerlo en el Central bajo cualquier circunstancia política”, aseguró un empresario que conoce los pasillos de la Casa Rosada.

El martes próximo, Caputo estará en Bangkok para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y volverá a la Argentina recién el otro fin de semana. Hasta ese momento no se espera ninguna novedad sobre su futuro al frente del Palacio de Hacienda. Se va a ver cara a cara con Kristalina Georgieva, luego de que la misión que pasó por Buenos Aires días atrás dejara alertas sobre la actividad económica y el empleo. Con quien no tendrá cumbre será con Scott Bessent, el amparo financiero de la Argentina ante una corrida cambiaria, debido a la ausencia del secretario del Tesoro en la cumbre del Fondo en Tailandia.

El escalofrío que recorrió a Caputo ante las dudas sobre su continuidad se produjo por la llegada del economista Alberto Ades, quien participó de la reunión de Gabinete del lunes pasado, a la que Toto pegó el faltazo. Desde el entorno del influyente cerebro financiero descartaron que esté en el radar un desembarco en la Argentina. “Estuve almorzando con él y no está para volver. Al menos no él, aunque quizás están pensando en otro…”, le aseguró a PERFIL un economista que conoce a Ades de Wall Street.

“Si van a cambiar a Caputo y el Presidente va a seguir mandando, nadie va a querer agarrar”, sentenció otro influyente analista financiero con pie en Nueva York. Aunque desde Estados Unidos surgió la alarma sobre la capacidad del plan de estabilización para dar resultados electorales: “Si no sueltan al dólar, no hay reservas que aguanten la demanda preelectoral ante una posibilidad de recambio presidencial. Si alguna variable se desajusta el año próximo, por errores no forzados o por un shock externo, el mercado va a confiar más en un tipo de cambio atrasado que en una promesa de inundación de dólares”.

Entre empresarios, Caputo exageró los cálculos de tenencia de reservas. Habló de los US$ 20.000 millones del swap con EE.UU., que tendrán sustento luego de las elecciones legislativas en el país norteamericano. De hecho, Bessent no viajó al FMI –aunque sea el más influyente en ese organismo multilateral de crédito– para atender “cuestiones domésticas”, lo que se tradujo como un reflejo de la incertidumbre electoral.

El jefe del Palacio de Hacienda habló también del swap con China, pero si esos USD 5.000 millones están activados quiere decir que hay una parte utilizada y la disponibilidad total para una crisis cambiaria sería mucho menor. La privatización de AySA le generó US$ 340 millones, por debajo de los US$ 500 millones que esperaba, y junto con la de Metrogas supera los US$ 1.000 millones. El resto de las ventas del Estado le permite tener más de US$ 2.000 millones extra.

“Por un lado dice que está preocupado y busca más financiamiento para pasar el 2027, y al mismo tiempo asegura que tiene los dólares para el año próximo. Esa ecuación financiera, más los rumores de su salida, le alteraron el ánimo. O está desesperado o hay un as en la manga que le permitirá salir por arriba. Por ahora, no logró que Milei salga en X (ex-Twitter) a desmentir nada”, advirtió a PERFIL un analista que alerta que con la salida de Caputo el Gobierno puede soportar ahora una “devaluación necesaria”. “Los elogios en la última semana fueron para (Federico) Sturzenegger. Hay que ver por ese lado”, agregó.