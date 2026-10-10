Maslatón: "Hay solo dos personas que saben que este plan económico fracasó: Caputo y Bausili"

El analista financiero Carlos Maslatón afirmó que “hay solamente dos tipos en el gobierno que saben que este plan económico fracasó” y “son Caputo y Bausili”.

“Yo hace varios meses que digo que Caputo tiene unas ganas tremendas de irse. Él sabe que hizo un desastre”, agregó en declaraciones a Radio 10.

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“Esto es un desastre”

“El resto no entiende absolutamente nada. Milei, menos. Milei está en el diario de Yrigoyen de 1930, antes del mes de septiembre. Cree que está todo bien”, sostuvo el consultor.

Además señaló que “Caputo y Bausili saben que esto es un desastre” y que “están buscando la oportunidad para decir ´tenemos cansancio moral, y nos vamos´, como ya hizo Caputo en el año 2018”.

“Ahora no hay que dejarlo ir ni a él ni a Milei. Que lleguen al 10 de diciembre de 2027. Ojalá que no tenga ningún reemplazo. Y si a Milei se le ocurre cambiar el Ministerio de Economía es el reconocimiento público de que su plan fracasó”, aseguró Maslatón.

Y luego concluyó: “El genio de los genios de las finanzas, Caputo, otra vez haciendo un desastre”.

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Operaciones con oro

Al referirse a la defensa que hizo el Banco Central de las operaciones con oro y en medio de la polémica de la entidad con la Auditoría General de la Nación, cuyo informe dio una pérdida de 1.000 millones de dólares, Maslatón expresó: “Está completamente equivocado el Banco Central. Es una operación que podía no hacerse perfectamente y lo que hubiera sucedido es que las reservas del Banco Central se hubiesen apreciado fuertemente”.

“En ausencia de información, porque ellos no pasan información intencionadamente. Quieren mostrar como normal algo que no es normal, y quieren mostrar como ganancia algo que fue perdidoso porque operaron mal”, evaluó.

“Primero que no tenían por qué operar, pero además por qué no tenían que operar, operaron mal y perdieron plata”, insistió el consultor.

“Yo voy a hacer mi deducción de lo que yo creo que hicieron. Y si esto es parcial o totalmente incorrecto, me lo tienen que corregir ellos dándome las operaciones. Las operaciones no son secreto de Estado, no tiene por qué ser secreto de Estado. Esto no es una central nuclear fabricando la bomba atómica. Es información que puede ser perfectamente pública y más después de haber pasado los hechos”, aclaró.

Según Maslatón, “hace dos años vieron que la onza de oro estaba en 2 mil dólares, más o menos”. “Entonces dijeron ´esto está carísimo, está en máximos históricos, va a volver a caer. Típico de jugador de mesa de dinero con plata ajena. ´Entonces vamos a vender esta posición´”, explicó.

“Lo que yo creo es que compraron un put, o sea que compraron un seguro de venta para asegurarse la no caída, compraron para evitar la baja. Pero en paralelo lo que hicieron, lanzaron un call, lanzaron una opción de venta, vendieron su propia posición”, precisó.

“Para decir que con la prima que yo recibo por el call me pago el put, y mostrar el día de mañana ´miren acá, esto está perfecto, no gastamos nada, ganamos un poquito de plata´. Esto es lo que yo creo que hicieron, y probablemente traedearon esa posición, fueron y vinieron un montón de veces, y probablemente lo combinaron con operaciones futuros”, detalló.

“Es muy común que cuando un operador, un mal especulador está metido en medio de estas operaciones y volatilidad del mercado, que empiece a hacer un montón de operaciones para arreglar las anteriores, y ahí las embarra más todavía”, remarcó.

Según su análisis, “estaban mandando el oro para reponer garantías”. “Ellos pusieron evidentemente el oro físico como garantía para estas operaciones especulativas que les salieron mal”, estimó Maslatón.

“Se jugaron a un movimiento antioro y les salió mal. En el Ministerio de Economía y en el Banco Central hacen todo mal, todo en contra de la gente, todo absolutamente para perder plata para el país”, concluyó Maslatón.