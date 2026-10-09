Chaco: escapó de la Policía y encontraron casi medio kilo de cocaína en el baúl de su auto

Una investigación por presunta venta de drogas en Puerto Vilelas, Chaco, derivó este viernes en una persecución y el secuestro de un automóvil en cuyo baúl la Policía encontró 498 gramos de una sustancia que dio positivo a cocaína en una prueba de campo. Según el parte oficial, el conductor dejó el vehículo frente a una casa e ingresó al inmueble antes de que los efectivos pudieran identificarlo.

La intervención se inició alrededor de las 11:30, cuando integrantes de la División Inteligencia Drogas realizaban tareas en la zona de pasaje Vicente Gómez y Mendoza. Allí observaron un Peugeot 208 gris estacionado con el baúl abierto y un intercambio entre un hombre y el ocupante del auto. Los agentes indicaron que, durante ese encuentro, una bolsa blanca fue colocada en el compartimiento trasero.

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De acuerdo con la versión policial, cuando los efectivos se acercaron para identificar a los involucrados, el conductor aceleró y escapó. El seguimiento terminó en Pío XII al 400, donde el hombre bajó del vehículo y entró a una vivienda llevando la bolsa blanca. El automóvil quedó en el lugar, con el baúl abierto.

El hallazgo y los elementos secuestrados

Los investigadores señalaron que en el baúl quedaron a la vista una balanza de cocina, bandas elásticas y una bolsa negra, dentro de la cual había otra bolsa con material blanquecino. El contenido fue pesado y sometido a una prueba orientativa que, según informó la fuerza, arrojó resultado positivo a cocaína.

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Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se secuestraron la sustancia, la balanza y el Peugeot 208, que fue trasladado a la División Microtráfico Metropolitano. La comisaría local colaboró con la seguridad del lugar y personal de Logística retiró el vehículo. El parte no informó detenciones y señaló que las diligencias continúan.