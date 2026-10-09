viernes 09 de octubre de 2026
INTERNACIONAL
Galardón

La sudafricana Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026

La jurista, de 85 años, tuvo un rol fundamental "para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", según el presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo.

Navanethem “Navi” Pillay
Navanethem “Navi” Pillay | Captura

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este viernes a Navanethem "Navi" Pillay, de Sudáfrica, una jurista defensora del derecho internacional y los derechos humanos, según informó el Comité Noruego del Nobel.

"La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo.

A sus 85 años, Navi Pillay presidió entre otros la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Actualmente ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio

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Fuente: AFP

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