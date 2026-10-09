La Justicia brasileña ordenó arrestar a Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial: de qué lo acusan y cuál fue su reacción

Este jueves, un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó detener a Eduardo Bolsonaro, que fue sentenciado en el pasado mes de junio a 4 años de cárcel por realizar gestiones ante el gobierno de Donald Trump.

Según Clarín, el exlegislador de 42 años, hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, que actualmente vive en Texas y tiene una tarjeta de residencia permanente, fue condenado por realizar gestiones para imponer sanciones contra integrantes del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y aplicar aranceles más altos a las exportaciones de su país durante el juicio de su padre, Jair Bolsonaro, quien fue procesado por intento de golpe de Estado.

Javier Milei con Eduardo Bolsonaro

En el descargo que publicó en su cuenta oficial de X, Eduardo escribió que “el único efecto práctico de esta medida, adoptada deliberadamente en medio del proceso electoral, es avivar aún más las tensiones en todo el país, de manera completamente innecesaria”.

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La orden del juez Alexandre de Moraes ocurre faltando menos de tres semanas para la segunda vuelta de los comicios presidenciales donde se enfrentarán Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

El juez también canceló el pasaporte brasileño de Eduardo Bolsonaro. Un detalle importante es que este magistrado fue quien encabezó la investigación que logró que Jair Bolsonaro fuera condenado, en 2025, a 27 años en prisión, aunque desde entonces el de Moraes fue involucrado en denuncias de corrupción.

Según el medio antes citado, este nuevo fallo indica que Eduardo Bolsonaro debe empezar a cumplir su condena de forma inmediata y, en caso de volver a Brasil, deberá ser arrestado.

Javier Milei y Eduardo Bolsonaro

La palabra de Eduardo Bolsonaro tras conocer la noticia

En su cuenta oficial de X, Eduardo Bolsonaro escribió: “MORAES ACABA DE EXPEDIR UNA ORDEN DE DETENCIÓN CONTRA MÍ”.

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Y agregó: “Esto llega después de que Moraes supuestamente intentó negociar un acuerdo con un miembro de nuestro partido (PL) para evitar el juicio político, tras la victoria de la derecha al asegurar una mayoría en el Senado”. Para cerrar diciendo: “Solo la elección de Flávio Bolsonaro puede salvar a Brasil de esta dictadura”.