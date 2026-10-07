Milei volvió a llamar “ladrón” a Lula y lo cruzó en plena campaña por el balotaje en Brasil

En el marco previo al balotaje entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro, Javier Milei volvió a apuntar contra el mandatario brasileño en plena campaña electoral de Brasil. Este miércoles compartió en sus historias de Instagram una publicación del Instituto Cato y agregó sobre la imagen la frase “Lula ladrón”. El mensaje se produjo a 18 días del balotaje presidencial previsto para el 25 de octubre.

La publicación original había sido realizada por el Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos. La imagen mostraba a Lula junto a una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de la organización: “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción”. Milei replicó ese contenido y sumó su propia caracterización del mandatario brasileño.

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El nuevo mensaje del jefe de Estado argentino se produce pocos días después de la primera vuelta de las elecciones brasileñas, que dejó a Flávio Bolsonaro y Lula como los dos candidatos que competirán por la Presidencia. El senador del Partido Liberal obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que el actual mandatario consiguió el 45,16%. Como ninguno superó el 50%, la definición quedó para una segunda vuelta.

Tras conocerse esos resultados, Milei había felicitado públicamente a Flávio Bolsonaro y ratificado su respaldo a la candidatura del hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El Presidente argentino también volvió a cuestionar a Lula y calificó los resultados de la primera vuelta como “un gran triunfo” durante la reunión de Gabinete del lunes.

En ese encuentro Milei atribuyó parte del resultado electoral a un supuesto “plan platita” impulsado por Lula durante el tramo final de la campaña. “Demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales”, sostuvo el mandatario argentino.

Los antecedentes del cruce

El enfrentamiento entre Milei y Lula no es nuevo. La tensión entre ambos gobiernos se profundizó en julio, cuando el Presidente argentino viajó a San Pablo para participar de un acto de campaña de Jair Bolsonaro en el estadio Pacaembú, junto al gobernador paulista Tarcísio de Freitas.

Durante ese discurso, Milei utilizó distintos calificativos para referirse al presidente brasileño, entre ellos “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”. Incluso, durante un inconveniente técnico con el sonido del escenario, hizo una referencia irónica a los micrófonos: “Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?”.

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En aquella misma intervención, Milei cuestionó la detención de Jair Bolsonaro y afirmó que había que “parar la basura socialista”. También acusó a Lula de encarcelar a opositores. Las declaraciones generaron una reacción diplomática del gobierno brasileño, que llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires.

La disputa continuó después de aquella visita. En una entrevista televisiva, Milei volvió a referirse a Lula como “ladrón” y “corrupto” y cuestionó la decisión judicial que permitió al dirigente brasileño recuperar sus derechos políticos. Lula había sido condenado en causas vinculadas al caso Lava Jato, pero en 2021 el Supremo Tribunal Federal anuló esas condenas al considerar que el tribunal de Curitiba no tenía competencia para juzgarlo y también declaró parcial al exjuez Sergio Moro.

Lula recuperó de esa manera sus derechos políticos y en 2022 volvió a competir por la Presidencia de Brasil, cargo que actualmente ocupa. Ahora buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro, en una segunda vuelta que volverá a enfrentar a dos espacios políticos antagónicos.

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El escenario electoral brasileño quedó abierto después de una primera vuelta en la que más de 33 millones de personas no concurrieron a votar, con una abstención del 21,08%. La diferencia entre los dos candidatos fue de menos de dos puntos porcentuales, por lo que la campaña hacia el 25 de octubre estará marcada también por la búsqueda de los votos de los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta y por la movilización de quienes no participaron en la primera.

En ese contexto, la intervención de Milei vuelve a colocar la relación entre Argentina y Brasil dentro de la campaña electoral. El Presidente argentino mantiene públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, mientras que sus cuestionamientos a Lula suman un nuevo capítulo a la serie de cruces que ambos dirigentes protagonizaron desde el inicio de sus respectivos mandatos.

Además, Milei tiene previsto viajar la próxima semana a Estados Unidos para participar el 14 de octubre del Hispanic Heritage Gala, en Washington. Entre los asistentes también estará Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño y hermano de Flávio, en un encuentro que se producirá en plena campaña hacia el balotaje brasileño.





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