Ascenso de Bolsonaro apunta a un giro comercial en materias primas

Una sorpresiva primera vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil está abriendo la posibilidad de un reajuste de la política comercial, con un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro que probablemente profundizaría los vínculos con Washington, al tiempo que mantendría buena parte de los esfuerzos del país por diversificar sus mercados.

Bolsonaro, candidato de derecha, tuvo un sólido desempeño frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, en la votación del domingo. Una eventual victoria podría traer un enfoque más orientado al mercado y una relación más estrecha con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que potencialmente abriría la puerta a nuevos avances en sectores como carne de res, etanol, acero y minerales críticos.

Pero un nuevo gobierno no implicaría necesariamente un cambio total de rumbo para esta potencia de las materias primas. Brasil ya ha trabajado para mejorar el comercio con EE.UU., al tiempo que amplía sus relaciones comerciales con otros mercados, un esfuerzo que ha cobrado mayor urgencia a medida que China, su principal socio comercial, busca proteger algunas industrias nacionales.

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Bajo Lula, el largamente esperado acuerdo comercial entre Mercosur y Unión Europea finalmente se concretó, mientras continúan las negociaciones con países como Canadá, Japón y Emiratos Árabes Unidos.

Bolsonaro también ha prometido abrir más mercados para los productos brasileños, al tiempo que ha mostrado una mayor disposición a profundizar los vínculos con Washington. Durante la campaña, dijo que estaría abierto a acuerdos comerciales con EE.UU. y señaló al gobierno argentino de Javier Milei como ejemplo.

“La campaña de Flávio ha enfatizado vínculos más estrechos con EE.UU., un enfoque pragmático hacia China y una postura orientada al mercado en materia de comercio internacional”, escribieron analistas de Citigroup encabezados por Gabriel Barra en una nota tras la primera vuelta electoral.

El enfoque en el acero y etanol

Ese enfoque podría implicar límites a las medidas destinadas a proteger a la industria brasileña de las importaciones, dijo Citi, que señaló al sector siderúrgico local como particularmente expuesto.

Los productores de acero brasileños han estado presionando al gobierno para que reactive un acuerdo de 2018 que permitía al país enviar acero a EE.UU. sin aranceles dentro de cuotas establecidas. Brasil era el mayor proveedor de planchones de acero a EE.UU. antes de que Washington eliminara ese acuerdo e impusiera un arancel de 50%.

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El etanol plantea otra prueba. Lula restableció los aranceles al etanol estadounidense que su predecesor Jair Bolsonaro eliminó temporalmente en 2022, convirtiendo el acceso al mercado en una fuente de fricción con Trump y en parte de una investigación de Estados Unidos sobre las prácticas comerciales de Brasil.

Los productores brasileños de etanol afirman que cualquier medida de un gobierno de Bolsonaro para eliminar el arancel debería venir acompañada de concesiones de Washington, incluido un mayor acceso para el azúcar brasileño.

“Reciprocidad, no subordinación”, dijo Tarcilo Rodrigues, director de la corredora de etanol Bioagencia.

Minerales críticos y su futuro

Lula se ha resistido al impulso de Washington por establecer una alianza más amplia en minerales críticos, mientras Bolsonaro ha presentado a Brasil como una respuesta a los esfuerzos de Estados Unidos por reducir su dependencia de China. “Brasil es la solución de Estados Unidos para romper la dependencia de China en minerales críticos, especialmente elementos de tierras raras”, dijo en marzo.

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Brasil tiene las mayores reservas de niobio del mundo y las segundas mayores reservas de tierras raras después de China, pero produce menos de 1% del suministro mundial de tierras raras. Ambos candidatos quieren que una mayor parte del procesamiento y de la cadena de valor permanezca en el país, aunque Bolsonaro ha puesto mayor énfasis en atraer capital y tecnología extranjeros.

Su campaña afirma que las alianzas estarían abiertas a países dispuestos a cooperar “sin prejuicios ni sesgos ideológicos” y ha prometido acelerar las licencias ambientales.

Carne de res un protagonista importante

Brasil enfrenta actualmente aranceles de 25% sobre una serie de productos tras acusaciones de Estados Unidos sobre prácticas comerciales desleales.

Aunque algunos productos clave de exportación, como café, jugo de naranja y carne de res, están exentos de ese arancel en particular, Brasil todavía carece de una cuota de importación específica para la carne de res de la que sí disfrutan otros exportadores, como Argentina. Un alivio arancelario temporal para la carne molida expirará antes de fin de año.

Brasil es el mayor exportador mundial de carne de res y aproximadamente la mitad de sus envíos se dirigen a China. Después de que ese país adoptara medidas para limitar las importaciones y proteger a sus productores nacionales, Estados Unidos se ha convertido en una alternativa clave.