Encuesta 2027: brecha de género y un dato: ¿Cuál de los "dos peronismos" prefieren quienes votarán un cambio?

Una cuestión para saber como podría irle al Gobierno y al presidente Javier Milei para reelegir en 2027 es el desagregado de las opiniones, que orienta las campañas y define los mensajes, tanto de un lado como del otro. En esa línea, la intención de voto por género es un indicio clave .
Primero, el dato general que arrojó el relevamiento que en septiembre realizó El Monitor Socio-Político del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA-UBA). Con vistas a las elecciones de 2027, el 58% prefiere un cambio de gobierno y el 42% la continuidad. Es decir que a esta altura, aunque todavía falta un año para ir a votar, el número es preocupante para el oficialismo.
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Dentro de ese panorama, la división por género marca un diferencia importante.
La preferencia por el cambio alcanza al 68% de las mujeres y al 47% de los varones, una brecha de 21 puntos muy significativa.
Esa diferencia, obviamente, está vinculada a los datos que marcan la opinión sobre a gestión del Gobierno. La situación económica tiene una valoración positiva del 35% y una negativa del 47% entre los hombres. Mientras que entre las mujeres la positiva se precipita a un 21 % y la negativa se dispara al 61 %. El 48% de las mujeres directamente califican a la gestión libertaria como "muy mala".
Opiniones sobre la situación política y social
En cuanto a la situación política, el Gobierno está un poco mejor parado, pero siempre en los rangos negativos. Las mujeres otra vez están arriba en la visión desfavorable, con un 63%, contra el 51% de los hombres.
La situación social dispara los peores datos contra el Gobierno, comparada con las otras dos dimensiones. El 58% la califica negativamente y el 19% positivamente. En el caso de lo varones, la mirada desfavorable llega al 51% pero en las mujeres registra un 64%.
Otra pregunta en el relevamiento fue si la situción económica del país mejoró en el último año. Los hombres tienen una mirada más complaciente con el Gobierno: están prácticamente empatados quienes creen que está mejor, un 45% con quienes que está peor, con un 46 %.
En el caso de las mujeres la brecha es, otra vez, muy importante. Solo un 27% la ve mejor, mientras que la evaluación negativa llega al 66 %.
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¿Y qué piensan los hombres y las mujeres de la situación de aquí a un año? También hay brecha. Entre los hombres un 47% cree mejorará, o al menos "mejorará algo". Las mujeres son claramente más pesimistas: el 59% cree que el país estará peor.
Los que prefieren un "cambio de gobierno". ¿A quién votarán?
La encuesta preguntó a quienes prefieren un cambio a qué espacio votarán en 2027. El peronismo/kirchnerismo sacá una gran ventaja, con un 66%, pero con un interesante matiz entre hombres y mujeres.
Entre los hombres es nítida la preferencia por un peronismo no K: 43% contra 26%. Las mujeres son más K: Un 35% contra un 29% prefiere "un nuevo gobierno del kirchnerismo".
Quienes votarán un cambio pero no al peronismo se agrupan en un significativo porcentaje que elegirá a "otro" (25% en los hombres, 28% en las mujeres) y un 6% que elegiría a un candidato del PRO/macrismo, con un 5% en los varones y un 7% en las mujeres.
Ficha técnica: Tipo de investigación: Cuantitativa. Modalidad: Encuestas on-line geolocalizadas. Contactabilidad: la invitación a completar la encuesta se realiza a través de redes sociales, según parámetros de geolocalización. Universo: Población general, mayores de 18 años. Tamaño de la muestra: 3.031 casos. Error muestral ±1,8%; nivel de confianza 95%. Cobertura geográfica: Total país. Diseño muestral: Muestra probabilística al azar simple, ponderada por parámetros poblacionales de género, edad, educación, región de residencia y voto en la segunda vuelta de las elecciones generales de 2023. La aleatorización se realiza a través de los algoritmos de distribución de publicaciones de las redes sociales. Fecha de campo: 15 al 23 de setiembre de 2026.
LT