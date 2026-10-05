Elecciones en Brasil: Sergio Moro, el exjuez que encarceló a Lula, fue elegido gobernador en primera vuelta

Sergio Moro, actual senador y exjuez federal, fue elegido este domingo 4 de octubre gobernador del estado brasileño de Paraná en primera vuelta, al lograr superar por estrecho margen el 50% de los votos válidos.

El candidato del Partido Liberal (PL) conseguía, con el 99,17% de las urnas escrutadas, 50,18%, frente al 25,29% de Sandro Alex, del Partido Social Democrático (PSD), y el 23,46% de Requião Filho, del Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Sergio Moro

Este número le permitió evitar la segunda vuelta y conseguir, por primera vez, a un cargo ejecutivo, en su carrera política tras lograr fama nacional como juez de la bautizada “Operación Lava Jato”, donde condenó en primera instancia al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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En 2019, luego de abandonar la magistratura, Moro se sumó al gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad Pública, puesto al que renunció al año siguiente tras denunciar supuestas interferencias políticas en la Policía Federal.

El año 2022 fue elegido senador por Paraná y luego se incorporó al PL, el espacio político que en estas elecciones lleva como candidato a la presidencia a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

El triunfo de Moro es un duro golpe para el actual gobernador de Paraná, Ratinho Junior, del PSD, cuyo candidato Sandro Alex quedó en segundo lugar con aproximadamente el 50% de los votos conseguidos por el exjuez.

Flavio Bolsonaro

Los cambios que se vienen en Paraná

Sergio Moro asumirá su nuevo cargo con el empresario Edson Vasconcelos como vicegobernador, mientras su banca en el Senado será ocupada por su suplente, Luis Felipe Cunha.

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En esta misma elección, Paraná eligió como senadores a Filipe Barros, del PL, y al exfiscal de "Lava Jato" Deltan Dallagnol, integrante del partido Novo.

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