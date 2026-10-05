El bolsonarismo amplió su poder en Brasil: el PL será la mayor fuerza del Congreso y ganó cinco gobernaciones

El bolsonarismo salió de las elecciones brasileñas con más bancas en el Congreso, cinco gobernaciones para el Partido Liberal (PL) y triunfos de dirigentes aliados en otros estados. El partido consiguió las bancadas más numerosas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y fue la fuerza que más gobernaciones ganó en primera vuelta. También triunfaron dirigentes cercanos a Jair Bolsonaro que compitieron desde otras fuerzas.

El PL no tendrá mayoría propia en ninguna de las dos cámaras y necesitará acuerdos con otros partidos para aprobar leyes y reformas. A partir de 2027 contará además con gobernadores propios y dirigentes aliados al frente de algunos de los estados de mayor peso del país. La nueva distribución le dará una posición más fuerte para negociar dentro del Congreso.

El salto más fuerte se produjo en el Senado

De las 54 bancas senatoriales que se renovaron, el PL consiguió 19 y llegará a 28 representantes sobre un total de 81. Será la bancada partidaria más numerosa al comienzo de la próxima legislatura y concentrará el 34,6% de los escaños. El PT tendrá nueve senadores y el MDB ocho.

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Los mandatos en el Senado duran ocho años y en esta elección se renovaron dos tercios de las bancas. El PL ganó las dos plazas que estaban en juego en Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Río de Janeiro, Rondônia y Santa Catarina. Ningún partido había elegido 19 senadores en una misma elección desde la Constitución de 1988.

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Con 28 integrantes, el partido supera por sí solo un tercio de la Cámara alta. Podrá reunir sin ayuda externa las firmas necesarias para solicitar la creación de una comisión parlamentaria de investigación. Para aprobar leyes o reformas constitucionales seguirá necesitando votos de otras fuerzas.

El PL también creció en Diputados

En la Cámara baja, el PL obtuvo 121 de las 513 bancas y sumará 24 representantes respecto de los elegidos en 2022. La Federación Brasil da Esperança, integrada por PT, PCdoB y PV, quedó segunda con 82 diputados. La nueva composición asumirá el 1° de febrero de 2027.

Las 121 bancas representan menos de una cuarta parte de la Cámara, por lo que el partido tampoco podrá avanzar por sí solo. PSD, MDB, Republicanos, União Brasil y Progressistas conservarán un papel importante en las negociaciones. El PL será, aun así, el partido con más diputados.

Con esa bancada tendrá además más margen para negociar presidencias de comisiones, relatorías y otros cargos internos. La distribución depende de acuerdos entre los bloques y del peso proporcional de cada representación. El PL llegará a esas conversaciones como la primera fuerza de la Cámara.

Cinco gobernaciones para el PL y triunfos en el sur

El PL consiguió cinco gobernaciones en primera vuelta, la mayor cantidad entre todos los partidos. Ganó en Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia y Roraima. El PSD obtuvo cuatro, mientras que PT y Republicanos se quedaron con tres cada uno.

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Tres de esas victorias llegaron en los estados del sur. Sergio Moro ganó Paraná con el 50,10% de los votos válidos, Luciano Zucco se impuso en Rio Grande do Sul con el 58,05% y Jorginho Mello retuvo Santa Catarina. Las otras dos gobernaciones fueron para Marcos Rogério en Rondônia y Arthur Henrique en Roraima.

El partido también tendrá candidatos en la segunda vuelta de Amazonas y Río de Janeiro. Esos resultados pueden elevar el número de gobernaciones que controlará desde 2027. Por ahora, las cinco victorias de primera vuelta ya lo ubicaron como la fuerza con más estados ganados directamente.

Tarcísio retuvo São Paulo con más del 62%

En São Paulo, Tarcísio de Freitas fue reelegido en primera vuelta con el 62,65% de los votos válidos. El dirigente de Republicanos y exministro de Infraestructura de Jair Bolsonaro seguirá al frente del estado más poblado y con el mayor padrón electoral de Brasil. Aunque no pertenece al PL, mantiene una relación política estrecha con Bolsonaro desde su paso por el gobierno federal.

São Paulo concentra alrededor de una quinta parte del electorado brasileño y es el principal centro económico del país. Tarcísio construyó durante su primer mandato una estructura política propia desde la gobernación. Republicanos también consiguió triunfos en otros estados, con dirigentes que mantienen distintos grados de cercanía con el bolsonarismo.

Un relevamiento de Folha de S.Paulo contabilizó triunfos en primera vuelta de candidatos aliados con Flávio Bolsonaro en diez estados, frente a cinco dirigentes alineados con Lula. La cuenta incluye políticos de distintos partidos y con vínculos diferentes con el bolsonarismo. Esa clasificación no implica que los diez gobernadores vayan a actuar como un bloque uniforme.

El PL seguirá necesitando acuerdos en el Congreso

El PL será el partido con más representantes en las dos cámaras, pero seguirá lejos de una mayoría propia. Para aprobar leyes y reformas deberá negociar, según cada tema, con fuerzas como PSD, MDB, União Brasil, Progressistas y Republicanos. Desde 2027 contará con 121 diputados, 28 senadores y al menos cinco gobernadores, además de dirigentes aliados al frente de varios estados.

Los datos de la nota surgen del Tribunal Superior Eleitoral (TSE), el Senado Federal y la Cámara de Diputados de Brasil, que publicaron los resultados y la nueva composición del Congreso. La referencia a diez gobernadores aliados con Flávio Bolsonaro corresponde, en cambio, a un relevamiento de Folha de S.Paulo, ya que ese alineamiento político no forma parte del escrutinio oficial.

DCQ