Christa Pike sigue "inconsciente, intubada y conectada a un respirador": sus abogados piden perpetua

Christa Pike, que se convirtió en celebridad planetaria cuando en una sala de ejecución de Tennessee le aplicaron dos dosis de inyección letal (petobarbital) y sigue con vida, se encuentra "inconsciente, intubada y en estado crítico", pero mientyras las autoridades en medio del escándalo omiten información sobre su cuadro, si tiene actividad cerebral o si tiene alguna atisbo de recuperación, los abogados de la condenada reclaman que la pena de muerte de Pike sea conmutada a prisión perpetua.

En medio del escándalo político derivado del desastre de lo ocurrido en esa prisión de Tennessee, el director de la penitenciaria presentó su renuncia este sábado, luego que trascendieran detalles espantosos de la frustrada ejecución, como que los médicos o enfermeros que se encargaban de tratar de conectar una vía al torrente sanguíneo de Pike usaron "al menos 7 agujas, algunas de las cuales se doblaron", y los especialistas creen que al final en pentobarbital se lo inyectaron fuera de sus venas y por eso sentía tales dolores en el brazo, y por eso no perdió la vida y quedó "durmiendo, incluso roncando" ante los azorados testigos, que no podían creer lo que estaban viendo.

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"Sigue hospitalizada, conectada a un respirador y en estado crítico", declaró el abogado de Pike, Stephen Ferrell, en CNN. "Pero aún no conocemos el pronóstico, no se sabe si se recuperará, no nos dan información y es posible que no lo sepamos hasta dentro de varios días", agregó el letrado.

Ferrell, quien destacó que no le han permitido ver a su clienta desde la frustrada ejecución, indicó que los médicos "continúan intentando eliminar el pentobarbital de su organismo", pero desconoce si su estado de inconsciencia actual es temporario o irreversible.

"Tal vez nunca sabremos la tortura que sufrió..."

"Creo que, como mínimo, el gobernador Lee debería conmutar la pena de muerte de la Sra. Pike por cadena perpetua", declaró Ferrell. "Ya ha pasado 30 años en prisión y ahora ha sufrido un intento de ejecución brutal, incluso la mayor parte de los 30 años los pasó en aislamiento", indicó el letrado, precisando que "encima la sacaron de ese lugar no para ser liberada y no ejecutada, sino que intentaron ejecutarla, en una escena tan brutal que quizás nunca sepamos qué tipo de tortura sufrió durante ese proceso".

Los medios de comunicación escucharon a Pike roncar durante aproximadamente una hora después de que le administraran las inyecciones, y afirmaron que estaba viva cuando los sacaron de la sala de observación de la cámara de ejecución en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville.

En su declaración de renuncia, el comisionado del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada, insistió en que «el Departamento cumplió con sus responsabilidades de acuerdo con el protocolo establecido".

El gobernador Lee, quien previamente había denegado el indulto a Pike, ha suspendido las ejecuciones durante el resto del año a la espera de una revisión independiente. El caso de Pike desató un debate sobre la pena de muerte para menores infractores, ya que tenía 18 años cuando, junto con su novio, golpeó y asesinó a Colleen Slemmer, de 19 años, en un campamento de capacitación laboral en 1995.

HB