Ejecución de Christa Pike: buscan salvarle la vida después de dos intentos fallidos

Christa Pike iba a ser ejecutada en Tennessee tras recibir la pena de muerte por asesinar a una compañera de clase en 1995. Sin embargo, a pesar de que le administraron dos inyecciones con fármacos letales, aún sigue viva y está internada en el hospital ya que buscan salvar su vida.

Pike es la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y sería la primera ejecutada en más de 200 años. El intento fallido ocurrió después de una larga demora de 9 horas debido a una batalla legal de último momento. Debido al fallo, el gobernador estatal Bill Lee ordenó una investigación para determinar qué fue lo que sucedió y suspendió la última ejecución del año.

Sorpresa en la ejecución de Christa Pike en Estados Unidos: le aplicaron la inyección letal, pero no le hizo efecto

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Caso de Christa Pike: por qué falló su ejecución

Christa Pike, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital, un medicamento controlado que deprime el sistema nervioso central y puede causar sueño, control de crisis o, en dosis más altas, la muerte. No obstante, estas no fueron suficientes para terminar con la vida de la asesina, sino que su corazón aún latía e incluso se la escuchó roncar.

Christa Pike sobrevivió a las dosis de pentobarbital.

La defensa de Pike declaró que la ejecución no pudo concretarse debido a que hubo dificultades para acceder a las venas durante los procedimientos, así como también hubo algunas que se rompieron, el fármaco estaba degradado y la asistencia médica de emergencia estaba ausente. “El estado de Tennessee volvió a fracasar en la ejecución de una pena de muerte legal”, afirmaron los abogados en un comunicado.

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Esta no es la primera vez que falla una ejecución en Estados Unidos. Entre los errores más frecuentes al realizar estos procedimientos se encuentran la dificultad de acceso a las venas, cables mal conectados y la extensión prolongada de agonías. Según un informe realizado por el profesor, politólogo y jurista estadounidense Austin Sarat, entre 1890 y 2010 fallaron 276 ejecuciones de un total de 8.776.

El intento de ejecución de Christa Pike

En el momento de la ejecución, mientras recibía la dosis letal, Pike afirmó sentir un ardor en el brazo. Según el relato de periodistas presentes durante el procedimiento, los llevaron a la sala de testigos y cuando se abrieron las cortinas, encontraron a la mujer atada a una camilla. “Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida. Y eso es con amor”. afirmó ella.

Christa Pike durante la sentencia de pena de muerte.

En cuanto terminó el proceso, los periodistas expresaron que aún parecía estar lúcida después de que finalizara el intento y que incluso cantó con su consejero espiritual. A las 21:00 debieron retirarse para la rueda de prensa. Tan solo 15 minutos después, llegaron los vehículos de emergencia para atender a Christa Pike.

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“Este suceso es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida de la era moderna”, acusó Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Por otro lado, el Departamento Correccional de Tennessee afirmó haber seguido al pie de la letra el protocolo de ejecución legal y que la inyección había demostrado ser eficaz en todo momento.

Debido a los intentos fallidos, el tribunal de primera instancia ordenó la suspensión del procedimiento para poder examinar el caso a profundidad. los abogados de la mujer habían argumentado que su defensa inicial no expuso adecuadamente su historial de abuso y negligencia sexual infantil.

Por qué fue condenada Christa Pike: el asesinato de Colleen Slemmer

En 1995, Christa Pike, su novio de ese entonces, Tadaryl Shipp, y una amiga, Shadolla Peterson, engañaron a Colleen Slemmer, una compañera de clase, para que vaya al bosque del campus de la Universidad de Tennessee. Allí, la atacaron y torturaron por entre media y una hora, la golpearon con pedazos de asfalto y tallaron pentagramas en su cuerpo. Además Pike se llevó un pedazo del cráneo de la víctima.

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Tan solo dos días después del asesinato, ella confesó todo lo ocurrido y mostro un gran remordimiento durante todo el procedimiento jurídico. Mientras que ella recibió la pena de muerte, Tadaryl Shipp está condenado a cadena perpetua, mientras que Shadolla Peterson obtuvo la libertad condicional luego dedeclarar contra Christa Pike.

JSM