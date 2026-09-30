"El sobre enorme que les han puesto": Leila Gianni se cruzó fuerte con Trebucq y se fue del estudio

La ex dirigente libertaria, hoy líder de Las Fuerzas de Pueblo, Leila Gianni, se agarró fuerte con Esteban Trebucq durante una entrevista en LN+. Terminó levantándose y yéndose del estudio.

La parte más áspera del cruce fue así:



Gianni: Estuve en Villa Celina, estoy acá diez y pico de la noche, estoy con las zapatillas todavía embarradas para que me vengan a decir "yo vi una foto con vos abrazada a Espinoza" (Fernando, el intendente de La Matanza, con quien mantiene un rivalidad política). Querer instalar eso cuando se ve el sobre enorme que les han puesto no se de donde para decir eso...

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Trebucq: No te voy a permitir eso.

Gianni: Yo yo no te voy a permitir que digas pelotudeces diciendo que yo me abracé con Espinoza. Yo te respetaba.

Trebucq: Te lo pregunté.

Gianni: No, lo quisiste decir y lo afirmaste. No lo hiciste en tono de pregunta, revisá el coso

Trebucq: ¿Te abrazaste con Espinoza? ¿Sí o no?

Gianni: (haciendo el gesto de dar la mano) Lo saludé en un acto protocolar.

Trebucq: ¿Armaste un bloque sola? ¿Sí o no?

Gianni: ¿Qué, me estás indagando otra vez? Sí, Las Fuerzas del Pueblo. Rompí con La Libertad Avanza, ya te expliqué los motivos.

Leila Gianni fundó "Las Fuerzas del Pueblo", mientras el round con Lemoine sumó un capítulo con una "paleolibertaria" en el medio

Trebucq: ¿Quién es socio de...?

Gianni (interrumpiendo) Otra vez. Sí, los dirigentes de La Libertad Avanza de La Matanza.

Trebucq: Son socios de Espinoza.

Gianni: Sí. Te invito a La Matanza para que la vengas a recorrer un día.

Trebucq: Fui un montón de veces a La Matanza.

Gianni: Bueno, vení conmigo un día y vamos a exponer los curros juntos.

Trebucq: ¿Qué más querés decir?

Gianni: No, ya está.

Trebucq: Lo del sobre vas a tener que responder en tribunales.

Gianni: Sí, vos también vas a tener que responder en tribunales, no me faltes el respeto. Buenas noches, muchachos. Saludos a Sebastián (Pareja, el armador de LLA en la provincia) y a Fernando (Espinoza).

Trebucq: Bueno, va a tener que responder en tribunales la acusación.

"No hablés de merca": Leila Gianni cruzó a Lilia Lemoine tras abandonar La Libertad Avanza

Leila Gianni y el descargo posterior a la pelea con Trebucq

Más tarde la concejala matancera publicó un descargo en sus redes sociales en el que justificó su decisión y volvió a apuntar con dureza contra Trebucq y el armado político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

"Es la primera vez que abandono un programa de televisión porque estoy re mil caliente. ¿A mí, Esteban Trebucq, me vas a querer chicanear?", expresó en un video filmado en la calle.

Cuestionó la actitud del conductor al momento de debatir sobre la inseguridad en el distrito: "Cuando estoy hablando de una problemática importante (...), vos, a quien vi llorar e indignarse muchas veces por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires".

La controversia se generó a partir de la difusión en vivo de un video que mostraba a Gianni saludando al intendente Fernando Espinoza. Al respecto, la concejala denunció una maniobra en su contra y afirmó que los referentes libertarios de La Matanza "tranzaron" con el jefe comunal peronista.

"De vos no esperaba esta jugada maliciosa y preparada. A mí no me vengas a correr con eso porque me levanto todos los días y me acuesto laburando para cambiarles la vida a los vecinos de La Matanza", recriminó.

En cuanto al material exhibido en pantalla, Gianni insistió en que se trató de un "saludo protocolar" correspondiente a la jornada en la que juró como concejala. También responsabilizó al armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, por la filtración y difusión del archivo.

LT