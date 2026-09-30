RDE: Javier Milei viaja a París con 13 gobernadores y la mirada puesta en el Congreso

El viaje de Javier Milei a París se desarrolla en el comienzo de la última etapa del año legislativo y tendrá como uno de sus principales componentes la presencia de gobernadores. La delegación incluye mandatarios de Mendoza, Neuquén, Córdoba, Río Negro, Chubut, Entre Ríos, Salta, Chaco, Jujuy, San Juan, Catamarca, Corrientes y Santa Cruz, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, según la información difundida sobre la comitiva.

Para Claudio Mardones, el viaje tiene una doble dimensión. Mientras Milei desarrolla la agenda internacional, parte de su equipo político deberá mantener conversaciones con los mandatarios provinciales de cara a las próximas discusiones parlamentarias.

“Una parte de la rosca parisina va a estar concentrada en lo que pasa en el Congreso”, señaló Mardones durante Ronda de Editores, en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El periodista planteó que la presencia de los gobernadores no responde únicamente a la promoción de las potencialidades económicas de la Argentina, sino también a la necesidad del oficialismo de construir acuerdos para el tramo final del período legislativo.

Las PASO, uno de los principales puntos de negociación

Uno de los temas que aparece en el centro de las conversaciones es la reforma del sistema electoral y, particularmente, el futuro de las PASO. El Gobierno busca avanzar con la suspensión o eliminación de las primarias, pero hasta el momento no cuenta con los respaldos suficientes para cerrar el debate.

Mardones recordó que el oficialismo ya había logrado suspender las PASO legislativas, pero señaló que la discusión sobre las elecciones presidenciales presenta mayores dificultades.

“Hasta este momento el oficialismo no consigue los respaldos ni siquiera para suspender las PASO presidenciales”, explicó.

El escenario también fue analizado por Julián D'Imperio, quien señaló que la cuestión electoral atraviesa las conversaciones entre el Gobierno y los gobernadores.

“Definitivamente el debate principal por estas horas es sobre las PASO y eso es lo que el Gobierno va a querer también discutir con los gobernadores”, afirmó.

En ese marco, la discusión parlamentaria se encuentra atravesada por las estrategias de los distintos sectores de cara al próximo calendario electoral.

El recuerdo de la Argentina Week en Nueva York

Otro de los ejes de la conversación fue la necesidad del Gobierno de evitar que la nueva Argentina Week quede opacada por conflictos políticos o errores de comunicación, como ocurrió con la edición realizada en Nueva York.

Mardones recordó aquella experiencia y sostuvo que la iniciativa había representado una apuesta política, diplomática y económica de importancia, pero que terminó perdiendo protagonismo frente a la polémica protagonizada por el entonces vocero presidencial Manuel Adorni.

El periodista describió aquel episodio como un “error no forzado” que, según su análisis, terminó afectando la estrategia de promoción comercial.

“Todo quedó empañadísimo”, sostuvo Mardones al recordar la experiencia neoyorquina.

Ahora, la diplomacia argentina en Francia busca evitar un escenario similar y aprovechar la Argentina Week para presentar oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos con empresarios europeos.

Empresarios y oportunidades de inversión

La agenda parisina también tendrá una fuerte presencia empresarial. La Argentina Week reunirá a representantes de sectores estratégicos y a empresarios vinculados con energía, minería, infraestructura y otros sectores generadores de divisas. Entre los empresarios mencionados en la cobertura de la gira aparecen Marcelo Mindlin, Marcos Bulgheroni y Martín Migoya, entre otros.

Mardones destacó que se trata de empresarios con una fuerte inserción internacional y que la intención del Gobierno es mostrar las oportunidades que ofrece el país ante inversores extranjeros.

En ese sentido, la Argentina Week funcionará como una vidriera económica, pero también como escenario para exhibir respaldos políticos y empresariales al rumbo de la administración de Milei.

Los gobernadores que viajan y los que quedan afuera

La composición de la comitiva también abrió interrogantes sobre los mandatarios provinciales que no fueron incluidos. Santiago Llull repasó durante el programa los distritos que integran la delegación y planteó qué ocurrirá con las provincias que quedaron fuera.

“¿Qué pasa con el resto de las provincias? ¿Quién vende por ellos?”, preguntó el conductor.

Mardones explicó que, a diferencia de la selección realizada para la Argentina Week de Nueva York, en esta oportunidad la conformación de la delegación está atravesada también por la necesidad política del Gobierno de sostener alianzas en el Congreso.

“Es la necesidad política de exhibir un marco de alianzas que es el mismo marco de alianzas inestable que el Gobierno trata de seguir manteniendo para transitar el escenario en el Congreso”, analizó.

El periodista señaló además que varios gobernadores buscan aprovechar la gira para promocionar sus propias economías regionales y proyectos productivos en Europa.

El “toma y daca” y los temas que quedan por resolver

La cercanía del calendario electoral suma presión a las negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias. Ante la pregunta de Llull sobre si existe un “toma y daca” entre el acompañamiento legislativo y la inclusión en la gira, D'Imperio respondió que esas negociaciones ya comienzan a hacerse visibles.

“Sí, por supuesto que lo hay, definitivamente”, sostuvo.

Según el periodista, los gobernadores aliados empiezan a endurecer sus posiciones a medida que se aproxima el cronograma electoral y el Gobierno necesita cerrar distintas discusiones antes del final del período ordinario.

Entre los principales temas mencionó el Presupuesto 2027, la cuestión Malvinas y la reforma electoral, incluida la discusión sobre las PASO. El Gobierno viene negociando con los mandatarios provinciales para conseguir respaldos parlamentarios en torno a esas iniciativas.

De esta manera, el viaje de Milei a París tendrá una doble agenda: mientras el Presidente buscará reforzar la proyección internacional de la Argentina y atraer inversiones, sus funcionarios deberán continuar en paralelo una negociación política con las provincias que será determinante para el tramo final del año legislativo.