Tomás Rebord cuestionó el discurso de Milei: “Empieza a señalar un ocaso narrativo”

Tomás Rebord analizó las últimas declaraciones del presidente Javier Milei y consideró que el discurso oficial sobre el esfuerzo económico y la necesidad de esperar los resultados del programa comienza a mostrar signos de agotamiento. Durante su programa en +Perfil, el conductor repasó fragmentos de una reciente entrevista del mandatario con Luis Majul y cuestionó varias de sus explicaciones sobre pobreza, inflación y seguridad.

El punto de partida fue una publicación de Milei en la que sostuvo que “muchos exigen la flor” pero “pocos bancan el tiempo que necesita”. Para Rebord, ese mensaje tiene todavía “pregnancia en la República Argentina”, aunque consideró que “empieza a señalar de un ocaso narrativo de Milei”.

Según su análisis, el argumento del sacrificio tiene un límite temporal. “Vos podés extender la idea del esfuerzo y del sacrificio por un tiempo, pero no indefinidamente”, sostuvo, y recordó que el propio Gobierno había anticipado una recuperación más acelerada. “El florecimiento de esa flor ya debería hoy estar bastante desarrollado”, planteó.

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Rebord calificó como narrativa “defensiva” a los dichos de Javier Milei

El conductor interpretó que existe un cambio en la manera en que el Presidente comunica la situación económica. “Ahora Milei está con una narrativa defensiva”, afirmó, y agregó que intenta “hacer valer el tremendo esfuerzo” realizado mientras enfatiza que “el camino es duro y difícil, y que requiere paciencia”.

A partir de allí, Rebord reprodujo fragmentos de la entrevista que Milei concedió a Majul, en la que el Presidente fue consultado por el aumento de la pobreza. El dato oficial corresponde al primer semestre de 2026, período en el que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, frente al 28,2% del semestre anterior. Milei respondió que el indicador constituye “una foto vieja” y vinculó las dificultades económicas con distintos acontecimientos políticos. Entre ellos mencionó “40 intentos” de afectar el equilibrio fiscal y “siete intentos de juicio político”, a los que calificó como “siete intentos de golpe de Estado”.

Rebord reaccionó con incredulidad ante esa definición: “¿Dijo siete intentos de golpe de Estado? ¿Hubo siete intentos de golpe de Estado en la Argentina?”, preguntó.

La polémica afirmación sobre “30.000 terroristas”

Otro momento que concentró la atención del conductor fue cuando Milei aseguró que su Gobierno había deportado a 10.000 “terroristas” durante 2025 y otros 20.000 en 2026. Rebord resumió con ironía: “Según Javier Milei, entonces, hubo siete intentos de golpe de Estado que generan baja de confianza en los mercados y hay 30.000 terroristas deportados en la Argentina”.

Rebord también cuestionó la explicación de Milei sobre la evolución de los precios a causa de la inflación. Al escuchar al Presidente argumentar que determinado indicador inflacionario resultaría menor al excluir el impacto de alimentos y combustibles, sostuvo: “Literalmente dice que si a la inflación que le da alta, le restás los números que dieron más alto, da más baja”.

“Y sí, pero así no es como se mide”, agregó el conductor, quien remarcó que esos componentes forman parte del índice general. “Nunca pudiste agarrar y decir: ‘No contemos alimentos, no contemos combustible’”, cuestionó.

La Quinta de Olivos y los “enemigos pesados”

El último tramo estuvo dedicado a las declaraciones de Milei sobre los cambios de seguridad en la Quinta de Olivos. El Presidente aseguró que la residencia “recibe el tratamiento de una base militar” y explicó que existen “cuestiones de seguridad mucho más profundas” que anteriormente. “Tengo algunos enemigos pesados en el mundo”, sostuvo el presidente, y diferenció esas amenazas de sus adversarios locales: “Los de acá son de vigésimo quinto orden. Los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente”.

Por este motivo, Rebord cerró recurriendo nuevamente al humor y creó una expresión para referirse a lo que consideró declaraciones llamativas del mandatario. “Voy a empezar a hablar del ‘riesgo cuckoo’. Voy a inaugurarlo”, ironizó, antes de anunciar que utilizaría el término en las próximas emisiones de su programa.