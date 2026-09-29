“Es un viento a cola que viene bien”: en RDEco analizaron cómo influye el precio del petróleo en los proyectos de Vaca Muerta

El crecimiento de las exportaciones del sector energético responde, según el economista Nicolás Taiarol, a una combinación de factores que incluye obras de infraestructura, cambios regulatorios y mejores precios internacionales. “Yo creo que es una mezcla de todo”, sostuvo.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Taiarol analizó el impacto de las inversiones en el sector energético, el desarrollo de Vaca Muerta y los desafíos para fortalecer la participación de proveedores locales. Además, el economista Santiago Llull se refirió al ingreso de divisas y al financiamiento de nuevos proyectos.

Infraestructura, regulación y precios internacionales: los factores detrás del crecimiento exportador

El especialista destacó obras iniciadas durante el gobierno anterior, como la reapertura del gasoducto hacia Chile, el gasoducto Perito Moreno y el desarrollo de infraestructura para transportar petróleo hacia Río Negro. “Sobre esa capacidad es la que hoy se está exportando”, explicó.

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A la vez, señaló que la actual política energética permitió una mayor libertad para exportar. “Hoy lo que existe es lo que se llama export parity”, indicó Taiarol, al explicar que el precio doméstico del petróleo se determina a partir del valor internacional, descontando fletes, diferencias de calidad, impuestos y tasas.

Para el especialista, la suba internacional del petróleo también funcionó como un factor adicional. “Al aumentar el precio del barril empiezan a ser rentables un montón de proyectos que antes no”, afirmó. Y agregó: “Es un viento a cola que viene bien”.

Vaca Muerta y el desafío de generar proveedores locales

Respecto del denominado “derrame” de Vaca Muerta sobre otras actividades económicas, Taiarol sostuvo que existe un problema en el desarrollo de proveedores locales. “La presión para que se derrame en los proveedores locales dejó de ejercerse, se aligeró”, señaló.

En ese sentido, cuestionó las condiciones de pago que algunas empresas imponen a sus proveedores: “Cuando uno escucha o lee noticias como que YPF aumentó 30 días el pago a proveedores uno se pregunta, bueno, ¿con qué necesidad?”.

Para Taiarol, el desafío consiste en fortalecer el encadenamiento productivo. “Hay que sentarse a ver cómo se diagrama y se hace crecer ese encadenamiento productivo, que es lo que va a quedar en Argentina como resultado positivo”, afirmó.

También se refirió al componente nacional dentro del RIGI y planteó que no alcanza con establecer obligaciones de compra. “Obligar a una empresa petrolera a contratar a un proveedor que tiene un mal producto, que es ineficiente o que es caro, no sirve”, sostuvo. La alternativa, explicó, es “ayudar a ese proveedor para que ofrezca un producto de muy buena calidad, a muy buen precio y en tiempo”.

Por su parte, Santiago Llull vinculó la transformación de la matriz energética con una mayor disponibilidad de dólares para la economía. “El tener este ingreso de dólares, tanto del petróleo como de la industria del conocimiento, te generó un colchón diferente para afrontar cosas”, afirmó.

Llull también destacó el vínculo financiero entre Argentina y Estados Unidos y mencionó el proyecto del Exim por US$7.000 millones. “Hay que ver si hay algún proveedor de los Estados Unidos que decide tomar ese crédito para venir a invertir en la Argentina”, planteó.