Elecciones 2027: la encuesta que mide los escenarios si el peronismo va unido o separado

Una encuesta nacional de CEOP Latam midió distintos escenarios electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y puso bajo la lupa qué ocurre si el oficialismo y el peronismo concurren unidos y qué sucede si ambos espacios presentan candidaturas separadas.

El estudio plantea dos escenarios. En el primero, tanto el oficialismo como el peronismo presentan un candidato único. En ese caso, el candidato del peronismo unido obtiene el 41,6% de intención de voto, frente al 34,4% de Javier Milei, según los resultados de la encuesta.

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En ese escenario, además, el 11,3% respondió que votaría a otros candidatos, mientras que el 6,5% señaló que no iría a votar. El 3,1% optaría por el voto en blanco y el 3% no supo o no quiso responder.

Milei y Kicillof frente a frente: la encuesta que muestra un cambio en el mapa de imagen positiva

Qué pasa si el peronismo y el oficialismo van divididos

El segundo escenario planteado por CEOP Latam modifica la distribución de las candidaturas. La pregunta fue qué votaría el electorado si en las próximas elecciones cada espacio presentara varios candidatos.

Allí, Javier Milei aparece con el 33%, seguido por Axel Kicillof, con 26,7%. El candidato de Cristina Fernández de Kirchner reúne 11,9%, mientras que Patricia Bullrich alcanza el 5,4%.

También aparecen Myriam Bregman, con 6,9%, Victoria Villarruel, con 5,9%, otros candidatos, con 4,6%, y un 3,5% que no sabe o no contesta. El 1,2% señaló que no iría a votar y el 0,7% anticipó que votaría en blanco.

La encuesta también agrupa las candidaturas de cada espacio. De esa manera, Kicillof y el candidato de Cristina Kirchner suman 38,6%, mientras que Milei y Bullrich reúnen 38,4%.

El informe de CEOP resume este contraste al señalar que, con los dos grandes espacios unidos, el candidato peronista obtiene una ventaja de 41,6% contra 34,4%, mientras que con las candidaturas fragmentadas la suma del peronismo llega al 38,6%, frente al 38,4% que reúnen Milei y Bullrich.

La probabilidad de voto para los principales dirigentes

El estudio también consultó qué tan probable sería votar a distintos dirigentes si las elecciones presidenciales fueran mañana.

Javier Milei registra un 33,8% de voto seguro, el porcentaje más alto entre los dirigentes medidos. Si se suma a quienes respondieron que podrían votarlo, llega al 41,8%.

Axel Kicillof alcanza un 47,7% entre voto seguro y probable; Cristina Fernández de Kirchner, 42%; Patricia Bullrich, 42,2%; Myriam Bregman, 40,5%; y Sergio Massa, 41,2%.

En el caso de Victoria Villarruel, el porcentaje de voto seguro más probable llega al 27,9%, mientras que Daniel Hadad alcanza el 15,8%.

La orientación del voto hacia 2027

La encuesta también preguntó qué orientación debería tener el próximo gobierno. El 51,5% respondió que preferiría cambiar el rumbo, mientras que el 31,7% optó por profundizar lo que se está haciendo.

Por otra parte, el 15,5% señaló que preferiría moderar el rumbo actual. El 1,3% no respondió.

El informe de conclusiones de CEOP Latam pone estos datos en relación con los escenarios electorales y sostiene que la unidad o fragmentación del peronismo modifica de manera significativa la distribución de los votos entre los principales espacios.

Ficha técnica: El estudio fue realizado por CEOP Latam mediante una encuesta por muestreo probabilístico, con encuestas online a través de un panel y un cuestionario estructurado de 31 preguntas. El relevamiento tuvo alcance nacional y estratificado, con 2.279 casos efectivos y un margen de error de ±2,01%, con un nivel de confiabilidad del 95%.La unidad de análisis fueron habitantes del país mayores de 16 años. Los resultados fueron ajustados y ponderados mediante cuotas de sexo, edad y nivel socioeconómico. El trabajo de campo se realizó entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2026.