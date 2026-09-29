Bregman cuestionó a Milei y aseguró que hay dos opciones: "Bajar la cabeza o desatar una nueva fuerza para terminar con tanto desastre"

Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT, aseguró que, frente al gobierno de Javier Milei y de cara a las elecciones del 2027, hay dos opciones: “Bajar la cabeza o desatar una nueva fuerza para terminar con tanto desastre”.

Entrevistada por la Agencia Noticias Argentinas, la dirigente afirmó: “Hicimos oír la bronca que crece desde abajo y ahora tenemos que organizarla para terminar con la miseria y la entrega, para derrotar a este Gobierno y su plan de ajuste, saqueo y represión. La bronca no debe ser para quedarse en casa, rumiando solos”.

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Y remarcó que la lucha que lidera la izquierda tiene como fin que “los pibes y las pibas tengan un futuro”, advirtiendo que la juventud y la rebeldía “no se volvieron de derecha”.

Bregman aclaró: “Yo nunca me creí que la rebeldía se había vuelto de derecha, porque no era rebeldía, era prepotencia. Lo de ellos (por La Libertad Avanza) no es rebeldía… mira si Milei va a ser rebelde. Es un prepotente. La derecha es prepotente, no pide permiso, como los ricos que no piden permiso y arrasan con todo. Es prepotencia contra las mujeres, contra las disidencias, contra los trabajadores y las trabajadoras”.

El peronismo y el post-mileismo según Bregman

En el discurso que la diputada dio en Rosario reveló que “ante el fracaso del plan del Gobierno y su creciente descrédito ya se prepara un mileismo sin Milei”, con variantes como la senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich o el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; además se refirió al peronismo “moderado” que, según su punto de vista, “no tocará lo conquistado por las clases dominantes y solo se ocupará de repartir la miseria que quede después del saqueo”.

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Y agregó: “La izquierda tiene un programa y una estrategia para sacar al país de esta situación de atraso y dependencia, de pibes con hambre y siendo usados como soldaditos de la droga mientras los empresarios corruptos pasean en el yate por el Paraná”.

Para cerrar afirmando: “Nosotros no nos dormimos en los laureles ni en las encuestas o los estudios de imagen; claro que vamos a dar la pelea en todos los terrenos, pero decimos muy claro que hay que derrotar a Milei y a los que están detrás y manejan los hilos, al poder económico”.