La oposición destrozó a Milei tras su paso por la ONU y lo acusó de buscar una "entrega total" del país

El eco de la exposición de Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas apenas se apaciguó en Nueva York cuando en Buenos Aires estalló una tormenta de reacciones en cadena. Múltiples sectores de la oposición cruzaron al Presidente por su mensaje y concentraron sus críticas en el alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel, la entrega de recursos naturales y la desregulación de la inteligencia artificial.

Uno de los pronunciamientos más duros llegó de la mano del diputado nacional Juan Grabois, quien cargó contra el mandatario sin guardarse nada. "Además de ser un imbécil ignorante, además de un lorito lobotomizado que repite a Trump, además de plagiar a Gramsci sin saber que es un 'sucio comunista', lo que dice Milei es que básicamente le vamos a entregar el territorio, los minerales críticos, la energía y la soberanía nacional a la tecnocracia", disparó el dirigente de Argentina Humana.

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En esa misma línea, el referente de Patria Grande recurrió a la célebre cita sobre las transiciones históricas para lanzar una fuerte advertencia sobre la figura del jefe de Estado. "En ese claroscuro surgen los monstruos. Monstruos como él, monstruosidades de un paradigma tecnocrático que, desregulado, amenaza el trabajo, la verdad, la libertad, la dignidad humana y la propia vida en la tierra", remató.

El frente gremial se sumó de inmediato al repudio a través del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó la política exterior libertaria. "¡En la ONU, más chupamedias y entreguista no pudiste ser!", expresó el sindicalista, antes de remarcar que "el alineamiento con Estados Unidos e Israel corre por tu exclusiva cuenta", ya que la Argentina sostiene históricamente una postura independiente.

Asimismo, el titular del gremio de estatales denunció el uso de fondos públicos para la comitiva oficial y rechazó la propuesta económica del Gobierno en el exterior. "Gastaste una parafernalia de viáticos para vender por dos mangos a la Argentina en Nueva York, ofreciendo litio, energía, minerales, acceso a la Antártida y Atlántico Sur", afirmó Aguiar, y concluyó: "Nosotros te vamos a echar y la historia va a condenarte por traición a la Patria".

Por su parte, el diputado del PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño definió al Presidente como "un lamebotas de Trump y del genocida Netanyahu". El legislador ironizó sobre la frustrada foto entre el líder argentino y el mandatario estadounidense al señalar que se quedó "sin la fotito con su ídolo", mientras "repitió el discurso sobre Malvinas, rogó inversiones para la IA y profundizó el alineamiento con EE.UU.".

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La réplica del Frente de Izquierda contra los "tecnomagnates"

Del Caño también puso la lupa sobre las palabras finales del jefe de Estado en Nueva York, donde "reivindicó a Netanyahu, al que calificó como un líder extraordinario". El diputado remarcó que, mientras el Ejecutivo nacional insiste con esta agenda internacional, en forma paralela "avanzan acuerdos sobre energía y la entrega de nuestros bienes comunes naturales" sin ningún tipo de contención.

A su turno, el legislador del mismo espacio Christian Castillo alertó sobre el impacto de la desregulación tecnológica y económica que promueve la Casa Rosada. "Si algo queda claro del discurso de Milei en la ONU es su voluntad de entregar todo a los tecnomagnates. No lo permitamos", manifestó el diputado para convocar a frenar la avanzada oficialista.

El contundente repudio de la jornada contra Milei la aportó la excandidata presidencial Myriam Bregman, quien respaldó el análisis de su compañero de bloque con una frase lapidaria. "Exactamente. Entrega total", sintetizó la dirigenta para sellar la postura de la izquierda frente a una exposición presidencial que dejó un tendal de rechazos en la política local.

TC/ML