Las 15 frases más destacadas de Milei en la ONU: críticas a la organización, Malvinas, Occidente y la inteligencia artificial

El presidente Javier Milei brindó este miércoles 23 su tercer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y volvió a plantear fuertes críticas contra el organismo internacional. En su exposición, cuestionó su funcionamiento, defendió la posición argentina sobre Malvinas, ratificó su alineamiento con Occidente y dedicó buena parte de su intervención a la inteligencia artificial.

Las frases más destacadas de Milei

“Siempre es preferible decir una verdad incómoda por sobre una mentira confortable.”

Con esa definición, Milei anticipó el tono que tendría su discurso y justificó las críticas que luego realizó contra Naciones Unidas.

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Javier Milei habla ante la Asamblea General de la ONU

“Hoy, lamentablemente, es momento de reconocer que ese pacto sagrado en los hechos se rompió.”

El Presidente sostuvo que la ONU se alejó de los objetivos que habían dado origen a la organización, vinculados con la defensa del derecho internacional, la soberanía y la resolución pacífica de los conflictos.

“Se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados.”

Fue una de las críticas más duras contra la ONU. Milei cuestionó el crecimiento de la burocracia internacional y sostuvo que el organismo fracasó en su tarea de garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional.”

El mandatario dedicó una parte importante de su exposición a la cuestión de las Islas Malvinas y cuestionó a Naciones Unidas por la falta de consecuencias frente a las acciones británicas en el área en disputa.

“¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?”

Milei utilizó esa pregunta para cuestionar la capacidad de Naciones Unidas para hacer cumplir sus propias resoluciones. En ese marco, se refirió al proyecto británico de explotación petrolera Sea Lion y a las medidas adoptadas por Argentina.

“Nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva.”

Al referirse a la política argentina sobre Malvinas, el Presidente marcó una diferencia con anteriores gobiernos y destacó las medidas adoptadas frente a la explotación de recursos en el área en disputa.

“La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato; va a tomar cartas en el asunto.”

La frase formó parte de su reclamo por la posición de Naciones Unidas frente a Malvinas. Milei sostuvo que el Gobierno argentino continuará utilizando herramientas jurídicas y políticas para defender su posición.

Javier Milei dará este mediodía su discurso en la ONU: reforzará el reclamo por Malvinas, en medio de los cruces

“También hicimos una elección geopolítica: nos alineamos sin ambigüedades con Occidente.”

Milei volvió a explicitar su orientación internacional y ubicó a Estados Unidos e Israel como aliados estratégicos de la Argentina, a partir de una afinidad de valores y objetivos.

“Durante demasiado tiempo la Argentina administró su decadencia, administramos la pobreza, administramos el aislamiento, administramos la irrelevancia.”

En otro tramo, el Presidente trasladó el eje hacia la situación argentina y cuestionó las políticas implementadas durante las últimas décadas. Según planteó, el Gobierno busca cambiar ese rumbo mediante la apertura económica, la inversión y el desarrollo de recursos estratégicos.

“No confundimos cooperación con subordinación. Creemos en las alianzas y, antes que nada, en las naciones.”

Milei defendió la participación argentina en organismos multilaterales, aunque remarcó que la cooperación internacional no debe implicar, según su planteo, una pérdida de soberanía nacional.

“La Agenda 2045, la cual, adelanto que va a fracasar.”

El Presidente cuestionó las distintas agendas impulsadas desde organismos internacionales y, en particular, anticipó su rechazo a la denominada Agenda 2045.

“Nosotros vemos un experimento global de control social disfrazado de ciencia.”

En uno de los pasajes más controversiales de su discurso, Milei cuestionó las políticas aplicadas durante la pandemia y criticó especialmente las medidas de confinamiento y el rol de organismos internacionales.

“Y allí, donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera.”

Al abordar la inteligencia artificial, Milei planteó una mirada favorable al desarrollo tecnológico y sostuvo que la IA puede ampliar la productividad y transformar áreas como la economía, la medicina y la educación.

“Prudencia no significa miedo, y es más, el miedo bajo ningún punto de vista debería convertirse automáticamente en obediencia.”

En el mismo tramo, cuestionó la posibilidad de que los temores vinculados a los avances tecnológicos sean utilizados como argumento para ampliar el control estatal sobre la innovación.

“Ante la incertidumbre, proponemos determinación; ante el miedo, coraje; ante la decadencia, ambición y ante la resignación, proponemos optimismo.”

Con esa fórmula, el Presidente resumió el enfoque que planteó para la inteligencia artificial y, en términos más amplios, para el rumbo que pretende darle a la Argentina.

RG/fl