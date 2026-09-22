Pablo Avelluto: "Lamento mucho la cárcel de Cristina"

El exministro de Cultura, Pablo Avelluto, aseguró que “lamenta mucho la cárcel” de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada en el marco de la causa Vialidad e inhabilitada para ejercer cargos públicos.

“Yo lamento mucho la cárcel de Cristina. Pero la lamento sobre todo por mis amigos, y la gente kirchnerista que no cree que las razones de su condena sean justas”, sostuvo en declaraciones a Radio AM 530.

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La condena de Cristina

“Cuando fue el juicio a las juntas hubo un consenso generalizado de que ese fallo y esa sentencia eran justas, aún cuando había gente que reclamaba que hubo penas que debieron haber sido más altas”, recordó el exfuncionario de Mauricio Macri.

Y luego aclaró: “Pero todo el mundo estuvo de acuerdo en que la evidencia era abrumadora”.

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“Un problema para la democracia”

“Cuando la justicia falla y un porcentaje significativo de la sociedad, no importa cuántos, cree que ese fallo está mal, es un problema para la democracia, más allá de que es un problema para ese grupo de personas”, argumentó Avelluto.

“Yo creo que si vos querés ganarle al kirchnerismo o al peronismo o lo que sea, a tu rival, tu obligación es construir una propuesta mejor”, remarcó.

Y luego Avelluto fue categórico: “No proscribir, prohibir, eliminar que el otro compita”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.

La exmandataria está presa desde mediados del año pasado en su domicilio del barrio porteño de Constituación y es monitoreada mediante una tobillera electrónica.