Encuesta reveló la brecha de género "más alta": "Solo una de cada tres mujeres opina bien del gobierno"

El analista político Alejandro Catterberg afirmó que “solo una de cada tres mujeres opina bien del gobierno” del presidente Javier Milei.

“El otro ejemplo de desgaste por motivos no económicos tiene que ver con lo que está pasando con las mujeres”, explicó en diálogo con María O'Donnell de Urbana Play.

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Encuesta y brecha de género

“Ya hace varios meses en nuestros estudios la brecha de género, esto quiere decir, la diferencia entre hombres y mujeres en cómo opinan respecto a un gobierno es la más alta que yo tengo registrada en Poliarquía”, afirmó el consultor.

Y luego aclaró: “No para el gobierno de Milei, es la que tengo registrada en Poliarquía en 30 años para todos los gobiernos, para todos los presidentes”.

"Milei siempre le fue mejor entre los hombres que las mujeres. A Cristina Kirchner le sigue yendo mejor entre las mujeres que entre los hombres. Mauricio Macri era más homogéneo, apenas un poco mejor entre los hombres que las mujeres", precisó.

"A Milei siempre el fue mejore entre los hombres que las mujeres. De hecho esa brecha fue siempre alrededor de 5,8, 9 puntos. El primer año de su gobierno los hombres opinaban 9 puntos mejor de Milei que las mujeres", recordó Catterberg.

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"Solo 1 de cada 3 mujeres" apoya a Milei

"Hoy estamos en una brecha de 20 puntos. Solo una de cada tres mujeres opina bien de este gobierno, y la mitad de los hombres opinan bien de este gobierno", aseveró el analista.

Además sostuvo que "hoy el principal predictor demográfico ya no es la edad" y que "no es el nivel socioeconómico que también importa". "Hoy el principal predictor del apoyo o rechazo al gobierno es si sos hombre o mujer", subrayó.

"Esa brecha que se amplió fuertemente en los últimos tiempos, pasó de casi 10 puntos de diferencia entre hombres y mujeres a 20 puntos, tampoco tiene que estar explicada o debe estar explicada por la economía", insistió en otra parte de la entrevista.

“Puede haber algunos factores que hagan que las mujeres tengan cierta sensibilidad a la economía doméstica, pero en líneas generales la economía beneficia o perjudica de forma bastante homogénea a hombres y mujeres por igual”, argumentó Catterberg.

“Esto está vinculado a un mayor rechazo de las mujeres a un presidente que se muestra poco empático, agresivo, que usa terminología sexual para referirse y atacar a rivales”, consideró el analista.

“No digo que sólo es eso. El cómo se fue frenando la economía este año, y la diferente economía que la sociedad está viendo este año con la que vio el principio de 2025 también es una variable”, prosiguió en su razonamiento .

“Es una combinación de esas cosas lo que llevó a esta debilidad relativa al gobierno que cuando uno miraba las encuestas a principio de año, y yo en mi trabajo con empresarios e inversores, y decía ´mirá si las elecciones fuesen la próxima semana el presidente es reelecto en primera vuelta´”, manifestó.

“Para marzo o abril ya uno decía ´si hay elecciones la semana que viene el presidente no va a ser reelecto con más del 45% de los votos, tal vez gana en primera vuelta con el 40 más 10´ porque el gobierno tenía más del 40. Y ahora hace tres o cuatro meses que el gobierno está claramente por debajo de los 40 puntos, en nuestras últimas mediciones promedia entre el 36, 37% de los votos, lo que te pone en un escenario de balotaje”, concluyó Catterberg.



