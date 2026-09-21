Chaco acordó coordinar denuncias y operativos contra el juego ilegal presencial y online

Tres organismos de Chaco firmaron este lunes un convenio para coordinar la investigación del juego ilegal, tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales. El acuerdo reúne a Lotería Chaqueña, el Ministerio de Seguridad provincial y el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de agilizar las denuncias y facilitar el trabajo conjunto en los operativos.

Según la información oficial, el esquema contempla asistencia técnica, tecnológica, administrativa y logística para abordar las distintas modalidades de juego clandestino. El procurador general, Jorge Cantero, explicó que la firma formaliza una articulación que las instituciones ya venían desarrollando.

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Cómo se coordinarán las denuncias y las investigaciones

El presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, señaló que el organismo brindará asistencia para determinar qué operadores cuentan con autorización para funcionar en la provincia. Esa información permitirá distinguir las actividades habilitadas de aquellas que se desarrollan por fuera del circuito legal.

Otro de los objetivos es acelerar el trámite de las denuncias que recibe Lotería y su articulación con las autoridades de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Apud Masín indicó que el organismo también podrá aportar equipamiento, asistencia tecnológica y recursos económicos, aunque aclaró que esos aportes estarán sujetos a disponibilidad.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, comprometió la participación de la Policía provincial en las tareas conjuntas. “Vamos a profundizar y seguir impidiendo que esto siga ocurriendo, con acciones concretas, detección e investigación”, expresó.

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Matkovich y Cantero también vincularon el combate al juego clandestino con la recaudación provincial. Ambos sostuvieron que el dinero que circula fuera de los canales autorizados deja de aportar a servicios y políticas públicas.

La preocupación por las apuestas online y el acceso de los jóvenes

Durante la presentación, Cantero planteó que las investigaciones deben contemplar las nuevas modalidades digitales y prestar atención a los espacios en los que las apuestas alcanzan a adolescentes y jóvenes.

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“Hoy la ludopatía y la adicción al juego están causando estragos en nuestra juventud”, afirmó el procurador. Su intervención incorporó la preocupación por las consecuencias del juego problemático, aunque las herramientas anunciadas en el convenio se concentran en la detección, investigación e intervención sobre actividades ilegales.

Las autoridades también convocaron a la ciudadanía a informar situaciones vinculadas con el juego clandestino presencial y online. Según comunicó Lotería Chaqueña, en su sitio web se encuentran disponibles los canales de denuncia, que incluyen una vía telefónica y un formulario.