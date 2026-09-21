Universidades: el reclamo por salarios y fondos se encamina a la quinta marcha federal

Las universidades nacionales tendrán este martes una jornada de paro docente y no docente, en el marco del conflicto por los salarios y el financiamiento de la educación superior. Así lo confirmó Marina Stein, secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ADIUNNE), quien también anunció una nueva Marcha Federal Universitaria para octubre.

La dirigente gremial, que representa a trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con presencia en Chaco y Corrientes, explicó que la protesta responde a la falta de avances en la negociación con el Gobierno nacional. Los sindicatos exigen una recomposición de los ingresos ante la pérdida de poder adquisitivo y reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Salarios y presupuesto, los ejes del paro universitario

Según el planteo gremial, la discusión abarca tanto las remuneraciones de los trabajadores como los recursos necesarios para sostener las actividades de las universidades públicas. La medida de este martes forma parte de un plan de acción que ya incluyó otras jornadas de huelga y que continuará con una convocatoria nacional.

El cese de actividades comprende a docentes y no docentes universitarios y puede afectar el dictado de clases y las tareas administrativas. El alcance concreto en cada facultad y colegio preuniversitario dependerá de la adhesión de sus trabajadores.

Stein señaló que la reanudación de las actividades está prevista para el miércoles. En ese contexto, recomendó a los estudiantes consultar los canales oficiales de sus respectivas unidades académicas para conocer cómo se desarrollará la jornada de protesta.

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Cuándo será la quinta Marcha Federal Universitaria

La próxima instancia de movilización anunciada por la titular de ADIUNNE será la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre. La convocatoria busca llevar nuevamente a las calles los reclamos salariales y presupuestarios del sector.

De acuerdo con lo adelantado por Stein, la organización reúne al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las autoridades de las universidades públicas, y a los frentes sindicales docentes y no docentes. La iniciativa plantea una jornada de alcance nacional en defensa del financiamiento de la educación superior.