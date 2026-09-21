Viviendas en Corrientes: la provincia planea terminar las obras paralizadas por el Gobierno nacional

Frente al déficit habitacional y tras los recientes episodios de ocupación ilegal de tierras registrados en la provincia, el Gobierno de Corrientes busca alternativas financieras para reactivar la construcción de viviendas que quedaron paralizadas por la interrupción de los fondos del Gobierno nacional. Paralelamente, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos acelera los trabajos de infraestructura pluvial para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

Ferraro afirmó que hay una "tentación autocrática de Milei bajo la excusa de la soberanía nacional"

Al analizar el complejo escenario, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, detalló el panorama con el que se encontraron en el territorio. "En estos 9 meses de gestión le puedo decir que recorriendo un poco ya la provincia hemos encontrado en distintos municipios programas de viviendas que están a medias y que están paralizadas", afirmó.

Ante esta situación, el funcionario confirmó la decisión del gobernador Juan Pablo Valdés de asumir el compromiso financiero para concluir las estructuras.

Entre tanto, Meza señaló que la meta oficial apunta a finalizar cerca de 1.500 soluciones habitacionales en la primera etapa de gestión. Para ello, la provincia dará continuidad al programa Oñandivé —que sumó un convenio para 56 unidades amuebladas en Paso de los Libres— y diseña junto al Invico un plan destinado específicamente a personas solteras.

Canalizaciones a contrarreloj en la capital y San Luis del Palmar

En materia de infraestructura hídrica, la Provincia ejecuta obras de saneamiento para evitar anegamientos en puntos críticos. Entre los frentes principales destaca el canal de La Palmira, una extensión de más de 4 kilómetros que registra un 60% de avance y desviará el caudal del Riachuelo para proteger a San Luis del Palmar. En la capital, avanza la instalación de un doble ducto en la calle Padre Borgatti (parque Cambá Cuá) y 550 metros de tubería en el barrio Santa Rosa.

Encuesta: empate técnico en un eventual balotaje entre Milei y Kicillof en un escenario "incierto"

Al respecto, Meza remarcó la urgencia de las tareas. "Estamos trabajando contra el reloj tratando de llegar a tiempo con esas obras, pero sabemos que son obras necesarias que la ciudad de Corrientes requería hace tiempo", afirmó a Radioactividad.

Pese al despliegue, el ministro fue cauto y advirtió que los trabajos "no son suficientes", señalando que la ciudadanía debe ser consciente de que pueden ocurrir complicaciones ante lluvias de gran caudal. Por ello, la provincia ya coordina protocolos de contingencia y centros de evacuados en el interior.

Carlos Castagneto, diputado peronista, sobre el Presupuesto 2027: "Es un gobierno para ricos, para 900 personas"

Digitalización y modernización del Estado

Por otro lado, la cartera de infraestructura avanza en un plan de modernización interna enfocado en la digitalización de los procedimientos administrativos.

La iniciativa busca reemplazar la tramitación tradicional en papel para agilizar las licitaciones públicas y optimizar el seguimiento de la obra pública en todo el territorio correntino.