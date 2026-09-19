Parque Nacional Iguazú abierto todo el año: aclararon confusión con Brasil tras crecida

El Parque Nacional Iguazú permanece abierto todos los días del año y funciona con normalidad, pese al cierre del mirador del lado brasileño por el aumento extraordinario del caudal, informó la Administración de Parques Nacionales.

La aclaración surgió luego de que el parque homónimo de Brasil debiera cerrar su mirador a la Garganta del Diablo por las crecidas vinculadas al fenómeno de El Niño (ENOS), una medida que generó confusión sobre el estado del lado argentino.

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Aclaración

Según el comunicado oficial, difundido por NA, en el sector argentino las pasarelas del Circuito Garganta del Diablo fueron retiradas de manera preventiva en agosto para preservar las estructuras y garantizar la seguridad de los visitantes.

Promediando septiembre, el Parque Nacional Iguazú ya recibió al visitante un millón y deslumbra con un caudal extraordinario en los circuitos Superior e Inferior.

Los atractivos habilitados son los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde, el Sendero Macuco, el Centro de Visitantes “Yvyrá Retá” y Territorio Yaguareté, además de los servicios y locales del Área Cataratas, que operan con normalidad.

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Horarios

El parque abre de 8:00 a 18:00, con ingreso permitido hasta las 16:30, mientras que los derechos de acceso pueden adquirirse en las boleterías en efectivo, con tarjeta o de forma online.

Desde Parques Nacionales invitaron a replicar el estado de situación para llevar claridad a quienes planifican visitar las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Fuente: NA.