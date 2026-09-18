El Gobierno confirmó cuándo se pagará el Refrigerio a los empleados públicos

El Gobierno del Chaco confirmó que el próximo lunes 21 de septiembre se realizará el pago del Refrigerio destinado a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial. La acreditación se efectuará durante la tarde, según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Los fondos se depositarán en las tarjetas Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco (NBCH), mediante el mecanismo habitual. La Provincia no precisó un horario exacto para la disponibilidad del dinero, aunque confirmó que los beneficiarios podrán utilizarlo durante la tarde del lunes.

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El Gobierno destacó el cumplimiento del cronograma de pagos

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, sostuvo que la acreditación del Refrigerio forma parte de los compromisos asumidos por la administración provincial con los trabajadores estatales.

"Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir, una vez más, con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración", expresó el funcionario.

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Villalonga también destacó la importancia de la planificación financiera para garantizar la continuidad de los pagos. Desde la cartera económica señalaron que el beneficio representa un aporte al consumo de los trabajadores y a la actividad comercial de la provincia.

La acreditación se concretará exclusivamente a través de la tarjeta Tuya Recargable, sin necesidad de realizar trámites adicionales. De esta manera, los empleados públicos alcanzados por el beneficio podrán disponer de los fondos el lunes 21 de septiembre, una vez que se efectúe el depósito.