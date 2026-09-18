La UNNE advierte por el recorte y evalúa paros sin afectar el calendario académico

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, advirtió que la relación entre el Gobierno nacional, los gremios docentes y no docentes y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) "vuelve a tensarse" tras las últimas reuniones paritarias en las que no se llegó a un acuerdo y generó un esquema de paros y la convocatoria a una quinta marcha federal para el 15 de octubre.

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La brecha entre los fondos solicitados por las casas de altos estudios y la partida propuesta por el Poder Ejecutivo central alcanzó los 4 billones de pesos, lo que representa un recorte estimado del 32 % respecto al financiamiento necesario para el normal funcionamiento de las instituciones educativas.

En ese sentido, Larroza remarcó la urgencia de buscar consensos para coordinar las medidas de fuerza sin comprometer la continuidad del ciclo lectivo. "Hablamos de un esquema de paros intensivos. Vamos a tener que sentarnos a conversar con los gremios para ver cómo podemos trabajarlo sin generar perjuicios en el calendario académico", dijo a radio Sudamericana.

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Pese al escenario de restricción presupuestaria a nivel nacional, la UNNE logró mantener la regularidad académica en sus sedes de Corrientes y Chaco.

En relación al estado de las partidas operativas, el rector transmitió tranquilidad a la comunidad académica al precisar que "con el presupuesto, inclusive en la parte del inciso uno de sueldos, estamos cerrando sin dificultades, como así también en el área de garantizar los gastos de funcionamiento de este año".

Asimismo, el rector valoró de forma positiva que el proyecto oficial sostenga la base de cálculo salarial con los incrementos otorgados durante el período lectivo y que no se incluyera la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Con el objetivo de incidir en el articulado final del Presupuesto 2027, Omar Larroza iniciará una ronda de gestiones políticas con representantes del Congreso de la Nación.

"El día lunes tengo una reunión con los diputados nacionales para empezar a delinear algunos intereses particulares. Vamos a trabajar en todos los ámbitos, con diputados, senadores y gremios, de modo que nos mantendremos en estado de alerta", concluyó la autoridad de la UNNE.