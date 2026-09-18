Tragedia en la Ruta 12: tres muertos tras choque frontal en Corrientes

Tres personas murieron en un siniestro vial registrado en las primeras horas de la tarde del jueves sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías a la localidad correntina de Villa Olivari. El choque frontal se produjo pasadas las 13:00 a la altura del kilómetro 1.225, movilizando a efectivos de la comisaría distrital y a servicios de emergencia de la zona norte de la provincia.

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De acuerdo con los datos suministrados por la Policía de Corrientes, la colisión tuvo como protagonistas a un Chevrolet Meriva conducido por Rafael Domínguez, de 78 años, y un Chevrolet Cruze en el que viajaban Diego Almada (46) y Milagros Agustina Marioni (26), ambos oriundos de la provincia de Entre Ríos. Producto del fuerte impacto entre ambos rodados, los tres ocupantes murieron de forma instantánea en el lugar.

Operativo de rescate y actuaciones judiciales

Tras el alerta recibido en la dependencia policial, intervino la Unidad Fiscal de turno para coordinar las pericias correspondientes y determinar los factores que desencadenaron el trágico choque. En el sector trabajaron de forma conjunta dotaciones de bomberos voluntarios de Villa Olivari e Ituzaingó, junto a personal del Brigada de Incendios Forestales (BRIF) de la localidad norteña, para concretar las tareas de rescate y liberación de la calzada.

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Las actuaciones legales y los peritajes accidentológicos quedaron radicados en la Comisaría de Distrito de Villa Olivari. Con este episodio, la cifra de víctimas mortales por accidentes de tránsito en la provincia asciende a 96 personas en lo que va del año, de las cuales 15 corresponden a siniestros en la capital y 81 a rutas y caminos del interior provincial.