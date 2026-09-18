Detuvieron a un hombre condenado por abusar de su nieta tras una nueva denuncia contra la misma niña

Un hombre que había sido condenado por abusar sexualmente de su nieta en Chaco fue detenido este viernes en la ciudad de Resistencia, en el marco de una nueva investigación por un presunto ataque contra la misma niña. El acusado tenía una condena de tres años de prisión en suspenso y una prohibición judicial de acercamiento que, según la denuncia presentada por el padre de la víctima, habría sido incumplida.

La detención se produjo después de que el hombre fuera citado a declarar como imputado ante la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1, a cargo de Ingrid Winer. Según informó el medio chaqueño Libertad, el acusado será alojado en la Comisaría Tercera de Resistencia y su defensa está a cargo del abogado Pablo Vianello. La medida se conoció horas después de que el padre se presentara en la sede judicial para reclamar avances en la causa.

Una condena por abuso sexual y una orden de alejamiento

El antecedente judicial se remonta al 7 de julio de 2025, cuando la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia condenó al abuelo materno a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple agravado por el vínculo. La sentencia fue dictada por la jueza Cristina Leonor Pisarello, luego de un juicio abreviado en el que el acusado reconoció el hecho y aceptó la pena acordada.

Chaco endurece los controles sobre los postítulos docentes y detecta certificados falsificados

La resolución estableció, además, una serie de reglas de conducta que debía cumplir durante cuatro años. Entre ellas, se encontraba la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la niña, su entorno familiar y los lugares que frecuentara, así como la imposibilidad de mantener contacto con ella por cualquier medio. El fallo también contemplaba la posibilidad de revocar la pena condicional ante un incumplimiento.

Sin embargo, el 21 de octubre de 2025, el padre presentó una nueva denuncia policial en la que relató que su hija había sufrido otro presunto abuso durante una visita a su madre. Según su presentación, el episodio habría ocurrido el 19 de octubre, cuando la mujer supuestamente llevó a la niña hasta la vivienda del abuelo, pese a las restricciones judiciales vigentes.

El denunciante solicitó que se investigara no solo al hombre condenado, sino también la posible participación de la madre por haber presuntamente facilitado el encuentro. Esa acusación contra la mujer forma parte del reclamo del padre y su eventual responsabilidad debe ser determinada por la Justicia.

Chau celulares en las cárceles de Corrientes: cómo es el proyecto de ley que limita las llamadas

El reclamo del padre y la detención del acusado

El padre cuestionó las demoras que, según su testimonio, se habían producido en la investigación del nuevo episodio y pidió medidas para garantizar la protección de su hija. Este viernes, mientras el abuelo comparecía ante la Fiscalía en calidad de imputado, el padre volvió a reclamar su detención. También insistió en que se investigara la conducta de la madre y se determinaran las responsabilidades por el presunto incumplimiento de las restricciones establecidas en la sentencia anterior.

Finalmente, la Justicia dispuso la detención del hombre en el marco de la nueva causa por abuso sexual. Se investiga un presunto abuso sexual con acceso carnal agravado, aunque todavía no se conocieron los fundamentos de la medida ni la calificación jurídica definitiva de la imputación.