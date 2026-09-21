Cayó en Corrientes un prófugo brasileño condenado a 38 años de cárcel por violación

En el marco de un operativo coordinado tras tareas de inteligencia, efectivos de la Policía de Corrientes detuvieron en la localidad de Ituzaingó a un ciudadano de nacionalidad brasileña que registraba un pedido de captura internacional con código rojo de Interpol. El hombre era buscado por las autoridades de su país tras ser condenado a una pena de 38 años y 3 meses de prisión por el delito de violación.

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El procedimiento se concretó en una estancia ubicada a la altura del kilómetro 1200 de la Ruta Nacional 12, tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías en colaboración con la fiscalía interviniente.

Durante el allanamiento en el predio rural, los uniformados cercaron el lugar, concretaron el arresto del prófugo y demoraron a una mujer de 52 años que lo acompañaba.

Arsenal, dinero en efectivo y tecnología incautada

Durante la inspección del inmueble, el personal de la Comisaría Primera de Ituzaingó y brigadas de apoyo secuestraron un arsenal de cuatro armas de fuego: un rifle calibre .22 con mira telescópica, una escopeta calibre 20, una pistola calibre .22 y un revólver calibre .38, además de 56 municiones y cartuchos de diversos calibres.

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Asimismo, los peritos incautaron seis teléfonos celulares, un dron marca DJI Mavic y una importante suma de dinero en efectivo que alcanzó los $5.860.000 y 10.000 dólares. En el dispositivo participaron de forma conjunta dotaciones de la Unidad Regional Sexta, la Comisaría Segunda, la Comisaría de Isla Apipé y el Grupo de Tareas Operacionales (GTO).

Los detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición de la fiscalía de turno, mientras se inician los trámites correspondientes para el proceso de extradición del condenado a la República Federativa del Brasil.