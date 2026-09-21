Caso Cecilia: Emerenciano Sena reclamó prisión domiciliaria y anunció una huelga de hambre

Emerenciano Sena pidió cumplir su condena en prisión domiciliaria y anunció una huelga de hambre para acompañar el reclamo. En dos presentaciones ante la Justicia chaqueña, el exdirigente piquetero condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski sostuvo que su salud empeoró durante los más de tres años que lleva detenido y solicitó una evaluación médica urgente.

Alojado en el Complejo Penitenciario Provincial N.º 1 de Resistencia, Sena comunicó mediante una carta manuscrita fechada este lunes que comenzaría la protesta a las 6. En ese escrito afirmó que los tratamientos recibidos no lograron frenar su deterioro físico y psicológico y consideró que su situación pone en riesgo su vida.

El planteo incluye un pedido alternativo: que se disponga su traslado a otro sector del establecimiento mientras se analiza la domiciliaria. Sena solicitó mejores condiciones de higiene, ventilación y alimentación, además de acceso a controles médicos.

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Qué enfermedades mencionó en su pedido

En la presentación dirigida a la jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal, el condenado enumeró diabetes, hipertensión y afecciones gastrointestinales, junto con secuelas respiratorias que atribuyó a una infección previa de COVID-19. También refirió episodios reiterados de neumonía y aseguró que el último le provocó una pérdida de conocimiento y una internación.

Respecto de la diabetes, sostuvo que el tratamiento inicial dejó de resultar suficiente y que debió comenzar a recibir insulina. Agregó problemas cardíacos, pólipos, divertículos y dos hernias inguinales que, de acuerdo con su relato, necesitan seguimiento y podrían requerir una operación.

La carta también describe pérdida de audición en el oído derecho, dificultades de memoria y una disminución de la capacidad visual. Sena manifestó, además, que atraviesa una depresión profunda y que sufre dolores abdominales, vómitos y diarrea. Las afecciones y su gravedad fueron expuestas por el propio condenado, quien pidió que se revisen sus antecedentes clínicos, estudios e internaciones.

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Los cuestionamientos al penal y el reclamo de una junta médica

Otro de los ejes del pedido son las condiciones del Pabellón 5, donde, según indicó, permanece desde fines de 2025. Sena denunció humedad, ventilación insuficiente, deterioro de las instalaciones y presencia de insectos. Vinculó esas circunstancias con el agravamiento de sus dificultades respiratorias y afirmó que tampoco puede sostener adecuadamente la dieta que necesita por su diabetes.

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Para respaldar su solicitud de prisión domiciliaria, reclamó la intervención de una junta médica que examine su estado de manera integral. En el escrito invocó el artículo 32 de la Ley 24.660 y pidió que la Justicia considere la documentación médica al analizar un eventual cambio en sus condiciones de detención.

Sena cerró su presentación con una reiteración de su postura de inocencia y expresó que busca continuar con su defensa mientras espera el resultado de la apelación.