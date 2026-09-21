Viviendas para solteros: todos los requisitos y cómo inscribirse en la nueva app del Invico

El Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) puso a disposición desde este lunes una nueva aplicación web destinada a agilizar el registro y acceso a sus líneas de solución habitacional en la provincia. La herramienta digital busca modernizar el sistema de registro, simplificar la gestión de trámites y ampliar la cobertura hacia sectores que anteriormente no contaban con esquemas específicos de adjudicación.

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La inscripción en el sistema ya se encuentra habilitada para los residentes de la Capital y se extenderá a los municipios del interior a partir del próximo 5 de octubre.

Desde el organismo provincial destacaron que el trámite puede realizarse ingresando al portal oficial (inscripciones.invico.gob.ar) para completar el formulario o actualizar legajos. "Podés inscribirte o mantener tus datos actualizados desde cualquier lugar y en pocos pasos, sin necesidad de acercarte a una oficina", precisó.

Ante dudas o consultas, el organismo dispuso la línea telefónica 379-4423839 (interno 113) y la atención vía WhatsApp al 379-4002108.

Nuevos programas: Vivienda Unipersonal y Ahorro Previo

Entre las alternativas lanzadas por el Invico, se destaca el programa "Vivienda Unipersonal", una propuesta orientada a personas solteras mayores de 18 años que no posean lazos consanguíneos descendientes.

A la par, la Provincia puso en marcha la modalidad de "Ahorro Previo", donde el postulante aportará entre el 20% y el 30% del valor del inmueble, mientras que el saldo restante será financiado con recursos provinciales.

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Para sostener esta infraestructura, el estado correntino prevé una inversión que supera los $88.000 millones en un plazo de 18 meses.

Requisitos para el programa de Viviendas Unipersonales

Según la página del Invico, para la línea destinada a personas solas mayores de 18 años sin lazos consanguíneos descendientes, la documentación y condiciones requeridas comprenden:

Titularidad preexistente: no ser adjudicatario o propietario de vivienda a través del Banco Hipotecario Nacional (BHN).

Ingresos formales (empleados en relación de dependencia): último recibo de sueldo de los integrantes del grupo familiar que trabajen.

Monotributistas: tres últimos pagos, constancia de inscripción de AFIP y certificación de ingresos.

Responsables Inscriptos: certificación de ingresos emitida por contador público y comprobantes de pago de impuestos de los últimos seis meses.

Jubilados, pensionados y retirados: último recibo de sueldo o último comprobante de pago.

Ingresos informales: certificación negativa de Anses y/o último movimiento de caja que acredite la ausencia de ingresos formales derivados de prestaciones de la seguridad social (como pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo - AUH, Tarjeta Alimentar, o pensiones por invalidez, discapacidad y madres de siete hijos).

Inquilinos con contrato: contrato de alquiler vigente o certificado expedido por la Policía de Corrientes o Escribano Público.

Inquilinos sin contrato: comprobante que acredite la identidad del propietario de la vivienda.

Identificación personal: certificado de CUIL o CUIT expedido por la Anses.

Aquellos postulantes que ya posean propiedades inmuebles deberán consultar los requisitos específicos de los programas "Vivienda en Lote Propio" o "Lote Porá", según corresponda.