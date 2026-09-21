Un trágico siniestro vial registrado en las últimas horas se cobró la vida de un joven de 21 años sobre la Ruta Nacional 119, a la altura del kilómetro 83, en cercanías al santuario de San La Muerte en la localidad de Mariano I. Loza. La víctima fue identificada por la Policía de Corrientes como Rodrigo González, oriundo de la ciudad de Mercedes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven viajaba en la caja de una camioneta cuando, por causas que son materia de peritaje, perdió el equilibrio y cayó hacia la cinta asfáltica con el vehículo en movimiento. El fuerte impacto le produjo heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Hipótesis del siniestro y consumo de alcohol

En el vehículo se trasladaban cinco personas que habrían salido momentos antes desde la localidad de Solari. Según los datos preliminares recabados por los investigadores, los ocupantes del rodado se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de producirse el fatal desencadenamiento.

Tras el hecho, efectivos de la Comisaría de Mariano I. Loza, bajo las directivas del comisario inspector Matías López, trabajaron en la escena junto al personal del servicio de emergencias 107 y dotaciones de bomberos voluntarios de la zona.

Situación judicial del conductor

Fuentes cercanas a la investigación, confirmaron a Perfil que tras el accidente se dispuso la demora del conductor de la camioneta, quien posteriormente fue liberado, aunque quedó supeditado a la causa.

Las autoridades continuarán con las diligencias de rigor y los peritajes accidentológicos para determinar con exactitud las circunstancias del hecho y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.