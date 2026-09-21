La visita de León XIV: Aerolíneas Argentinas realizará todos los traslados de la comitiva papal

Aerolíneas Argentinas fue seleccionada para llevar a cabo la logística de los traslados aéreos oficiales durante la próxima visita de Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina, un hito de alta relevancia institucional y operativa para la aerolínea de bandera.

El esquema logístico diseñado por la compañía contempla un despliegue operativo dividido en varias etapas, según informaron fuentes de la empresa estatal a NA.

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Aerolíneas Argentinas trasladará al Papa

En primer lugar, se operará un vuelo de pasajeros y un servicio carguero en la ruta entre Montevideo y Buenos Aires. Posteriormente, la comitiva oficial será trasladada en el tramo que conecta Buenos Aires con la provincia de Córdoba, con su respectivo retorno a la capital del país, para finalizar con un vuelo de largo alcance que unirá Buenos Aires con Lima.

Para garantizar los más altos estándares de seguridad y confort, la empresa dispuso aeronaves del modelo Boeing 737-800 MAX para cubrir los trayectos regionales y de cabotaje, específicamente en las rutas Montevideo–Buenos Aires y Buenos Aires–Córdoba–Buenos Aires. En tanto, el vuelo internacional con destino a Lima será operado con un moderno equipo de doble pasillo Airbus A330-200.

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Vuelos de Aerolíneas Argentinas

Desde la compañía destacaron que la misión exigirá una compleja y minuciosa coordinación interdepartamental, trabajando de manera conjunta con las autoridades nacionales e internacionales para asegurar la sincronización en la planificación de los vuelos y la atención personalizada de los requerimientos de la delegación pontificia en cada escala.

“Para todo el equipo que integra Aerolíneas Argentinas, formar parte de esta comitiva papal representa un profundo orgullo y una demostración de la confianza depositada en la capacidad operativa, la trayectoria y el prestigio internacional de la aerolínea en acontecimientos de trascendencia global”, señalaron las fuentes.

Fuente: NA.