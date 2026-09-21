Es oficial: cómo será la visita del papa León XIV a la ciudad de Córdoba

El Vaticano informó este lunes cuáles serán las actividades oficiales que el papa León XIV realizará durante su visita a la ciudad de Córdoba.

La salida del Sumo Pontífice desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hasta la capital cordobesa está prevista a las 7.30.

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Cómo será la agenda del papa León XIV en Córdoba

León XIV llegará a las 9 al aeropuerto internacional Ambrosio Taravella. A las 10 celebrará la santa misa en el predio de FAdeA (Escuela de Aviación Militar), según confirmó el sitio Vatican News.

A las 15.15 habrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción del centro cordobés.

A las 16.55 el Papa emprenderá el regreso a Buenos Aires desde el aeropuerto de Córdoba por lo que permanecerá en la capital cordobesa ocho horas.

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Qué dijo la Iglesia de Córdoba

"Con inmensa gratitud y el corazón lleno de gozo, la Iglesia de Córdoba celebra la confirmación oficial de la fecha de la visita apostólica del Santo Padre a nuestra provincia. Nos preparamos para recibir al Sucesor de Pedro como una gran ´familia de familias´, en una jornada histórica de gracia, fe y comunión", indica un comunicado oficial.

Además aclaró que "aunque la presencia física del Santo Padre en Córdoba se concentrará el día martes 10, la fiesta de la fe comenzará desde la noche anterior".

"Invitamos a toda la comunidad, especialmente a los jóvenes y a las familias, a encontrarse en el predio de FAdeA para esperar juntos la llegada de León XIV", remarcó el documento.

También precisó que la vigilia comenzará a las 22 del lunes 9 y que la apertura del predio será a las 18, y pidió "asistir con bolsas de dormir, elementos de higiene y muchas ganas de disponer el corazón para recibir al Papa".