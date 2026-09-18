Llaryora, Schiaretti y Passerini juntos en Córdoba: inauguraron el nuevo Parque Papa León XIV

El gobernador Martín Llaryora inauguró este viernes el Parque “Papa León XIV”, un nuevo espacio verde de 36 mil metros cuadrados ubicado entre el Centro Cívico y la Legislatura de Córdoba. El acto contó con la presencia del diputado nacional y exgobernador Juan Schiaretti y el intendente de la ciudad, Daniel Passerini.

El nuevo parque fue diseñado como un espacio para la recreación y el encuentro de los vecinos e incorpora árboles y especies nativas, senderos peatonales, juegos infantiles inclusivos, sectores para la práctica deportiva, caniles para mascotas y áreas destinadas a poner en valor los monumentos ubicados en el predio.

Durante la inauguración, Llaryora destacó la transformación del sector y reconoció el impulso que tuvo durante la gestión de Schiaretti para consolidar el área cívica de la ciudad. El gobernador definió al lugar como “uno de los parques cívicos e institucionales más lindos de Argentina y de Sudamérica” y remarcó la importancia de generar espacios públicos destinados al disfrute de los vecinos.

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Llaryora también destacó la decisión de denominar al espacio “Papa León XIV”, en reconocimiento al Sumo Pontífice y en vísperas de su próxima visita a Córdoba. Por su parte, Schiaretti valoró la recuperación del sector y agradeció la invitación del gobernador. “Este es un lugar de disfrute de la familia y un punto que une la ciudad, un punto que también permite a los cordobeses disfrutar de su espacio”, sostuvo.

Cinco sectores

La intervención organizó el predio en cinco sectores con el objetivo de diversificar sus usos y mejorar la conexión peatonal con el entorno. El parque cuenta con accesos desde el puente 25 de Mayo, bulevar Perón y calle Rosario de Santa Fe.

Entre los espacios incorporados se encuentran áreas de calistenia, dos patios de juegos infantiles inclusivos y caniles para mascotas. También se sumó un paseo con mirador hacia el Centro Cívico y un sector destinado a jerarquizar los monumentos al Cura Brochero y al gobernador Juan Bautista Bustos.

El proyecto también contempla una integración con los puentes que comunican barrio General Paz con el Centro, donde se incorporó vegetación colgante hacia el río Suquía.

El proyecto paisajístico incluyó la siembra de césped y la incorporación de 16.655 plantas herbáceas y gramíneas en canteros biodiversos diseñados para favorecer la presencia de polinizadores.Además, fueron plantados 255 ejemplares arbóreos nativos y adaptados, entre ellos chañares, ceibos, jacarandás y pezuñas de vaca.

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Para el mantenimiento del espacio se instaló un sistema automatizado de riego por aspersión y goteo, conectado a una cisterna subterránea con capacidad para 60.000 litros. También se renovó la infraestructura eléctrica, con cableado subterráneo e iluminación ornamental.

Los sectores infantiles inclusivos cuentan con pisos antigolpes de caucho reciclado, mientras que las áreas destinadas a la actividad física incorporan equipamiento de fitness y calistenia. “Este es un espacio de muchísimo valor, a la altura de lo que los vecinos de la ciudad se merecen para su disfrute”, destacó Leandro Prone, director general de Preservación de Espacios Públicos.

Las obras fueron ejecutadas por la Dirección General de Preservación de Espacios Públicos, Monumentos y Patrimonio Provincial, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Promesa a la Bandera

La inauguración del parque también fue escenario del acto por el Día de la Promesa a la Bandera de Córdoba, encabezado por Llaryora. Participaron 194 estudiantes de cuarto año de tres instituciones educativas de la capital provincial. Realizaron la promesa alumnos del IPET N.º 416 “Rosa Mariana Azar”, del IPEM N.º 181 “Cornelio Saavedra” y del Instituto del Inmaculado Corazón de María Adoratrices.

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Durante la ceremonia, el gobernador felicitó a los estudiantes y especialmente a los abanderados de cada institución por “su esfuerzo diario por superarse, siendo un motivo de orgullo para sus familias y escuelas”. Llaryora también reconoció el trabajo de las comunidades educativas y vinculó ese esfuerzo con los resultados obtenidos por Córdoba en las evaluaciones PISA y Aprender.

Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó el significado de la ceremonia y sostuvo: “Hoy nuestros alumnos están reconociendo un símbolo transversal para todos los cordobeses, nuestra bandera”.

La jornada reunió a estudiantes, docentes y familiares y estuvo destinada a fortalecer el reconocimiento de los símbolos provinciales y los valores vinculados con la identidad, la ciudadanía y el compromiso con la comunidad.