Eduardo Bittar confirmó su candidatura al Consejo de la Magistratura: "Córdoba no tiene una voz fuerte"

El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, confirmó su candidatura para representar a la abogacía cordobesa en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Integra el tercer lugar de la lista "Unidad en defensa de la abogacía", una de las cuatro que competirán en la elección del 20 de octubre.

Inscripción a la maratón del Colegio de Abogados

Eduardo Bittar visitó los estudios para promocionar la maratón que organiza el Colegio de Abogados de Córdoba para el domingo 27 de septiembre, aunque la conversación derivó rápidamente hacia otro terreno: su candidatura al Consejo de la Magistratura de la Nación. "Hace años que Córdoba no tiene una voz en el Consejo de la Magistratura de la Nación y mucho menos una voz fuerte", planteó Bittar, al justificar su decisión de sumarse a la contienda.

Cuatro listas, dos con peso cordobés

De las cuatro listas que competirán por los lugares de la abogacía en el Consejo, tres llevan candidatos cordobeses. Dos de ellas tienen fuertes vínculos con el gobierno de Martín Llaryora: el secretario de Seguridad, Juan Manuel Aráoz, es candidato a primer consejero suplente de "Abogacía Federal", un espacio del peronismo no kirchnerista, mientras que Bittar figura en la nómina impulsada por Angelici.

Bittar enmarcó su candidatura en el trabajo que viene realizando el Colegio de Abogados en los últimos años: "Venimos haciendo una actividad en pos de nuestra profesión muy fuerte estos últimos dos, tres años. Hemos trabajado muchísimo en materia de defensa de honorarios, en materia gremial, en materia institucional, en materia de capacitación académica".

Vacantes, viernes de paro y concursos con Poder Judicial

Entre los problemas que motivan su candidatura, Bittar apuntó a la falta de recursos humanos en la Justicia Federal, agravada por un conflicto salarial con el gremio judicial que derivó en paros. Una postal que puede, lamentablemente convertirse en algo cotidiano son los viernes de protestas de empleados en los Tribunales ubicados enel parque Sarmiento.

"Ves cómo los procesos judiciales van más lentos, porque obviamente la gente del Poder Judicial no tiene los recursos humanos para poder trabajar en eso", señaló el representante de los abogados, y agregó que hay numerosos cargos vacantes sin cubrir.

Córdoba copó las listas de abogados para el Consejo de la Magistratura y Llaryora juega fuerte

El otro eje central de su planteo es el acceso de abogados de la matrícula a cargos de magistratura. Según explicó, de 168 pliegos que aprobó el Poder Ejecutivo, solo seis correspondieron a abogados y abogadas de ejercicio; el resto provino de dentro del propio Poder Judicial.

"Los concursos están planteados y diseñados para la gente que ya está en el Poder Judicial", cuestionó Bittar, quien recordó que la Corte Suprema recomendó este año revisar ese reglamento, algo que el Consejo todavía no hizo. "Eso tiene que reverse, tienen que computar nuestros antecedentes profesionales en el ejercicio", reclamó.

Bittar también cuestionó que, a nivel federal, no existan concursos para el ingreso de empleados judiciales —a diferencia de la provincia de Córdoba, donde dijo que rigen desde hace 30 años— ni obligación del Poder Ejecutivo de respetar el orden de mérito en las ternas de candidatos a jueces.

La elección de los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación será el martes 20 de octubre. Del resultado depende, según Bittar, si Córdoba logra por primera vez en años una voz con peso propio en el organismo que interviene en la selección y sanción de jueces federales.