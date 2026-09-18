Impuesto al Cheque: Los agentes de Bolsa en pie de guerra contra la CNV

Los agentes de bolsa están haciendo presentaciones, por ahora en un ambiente colaborativo, para poder seguir recibiendo y emitiendo cheques. Al menos como se hacía hasta mayo de este año, con una normativa que llevaba más de 20 años de vigencia.

Quieren la revisión de la Resolución General N° 1166, que desde el 15 de septiembre prohíbe a los Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc) operar como lo hacían y dejan trascender que “están aumentando indirectamente la presión tributaria y le están entregando el negocio completo a los bancos, una clara desventaja que atenta contra las pymes del país”. La norma establece que los Alycs solo pueden recibir y entregar fondos a sus clientes mediante transferencia bancaria o CVU.

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Según la Cámara, eso elimina de un día para el otro una herramienta que las pymes usaban habitualmente para gestionar cobros y pagos. "Norma nueva que afecta muy fuerte la inclusión pyme en el Mercado y la operatoria de nuestras empresas", resumen los dueños de las sociedades de bolsa. En el sector calculan que el golpe es mayor en el segmento pyme y en las sociedades gerentes de Fondos de inversión: "Se acabó el manejo de tesorería vía mercado de capitales, principalmente en el segmento pyme. Tremendo regalo para los bancos, les queda todo el negocio".

"En vez de usar las exenciones para beneficiar al mercado de capitales, lo utilizaron para trasladar las tesorerías a las Alycs", señalaron desde el Gobierno. "A ninguno nos gusta el impuesto al cheque, pero existe y es necesario para cubrir el déficit fiscal", agregaron.

Qué cambió respecto de mayo

La RG 1166 reemplaza a la RG 1141 dictada el 22 de mayo, que sí permitía el uso del e-cheq bajo condiciones de trazabilidad y con un límite de dos pagos diarios por cliente. Desde el sector bursátil aclaran que no busca cuestionar los objetivos del regulador en cuenta a la prevención del lavado de activos, trazabilidad de las operaciones y transparencia del mercado, señala la carta. Pide, en cambio, evaluar "mecanismos menos restrictivos" para alcanzarlos.

Fuentes del mercado consultadas por este medio señalaron que, tras conocerse la resolución, hubo una reunión interna de la Cámara para definir una queja formal ante el regulador. "No hay decisión por el momento", indicaron.

El argumento fiscal

El reclamo también apunta al costo impositivo. Al obligar a canalizar todo por transferencia, las cuentas bancarias de los Alycs quedan alcanzadas por el Impuesto a los Débitos y Créditos, algo que no ocurre con la suscripción y el rescate de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, exceptuados por decreto en el 2001. Las Alycs buscan mantener la transferencia como regla general, "pero contemplando la utilización del cheque electrónico como modalidad alternativa, bajo las condiciones de trazabilidad y control que el Organismo considere adecuadas".

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En el mercado describen así el mecanismo que la norma busca cortar: "Decile a tu proveedor que te pague con cheque, lo endosas, lo traes acá, lo invertís por 48 horas en un money market, y a los dos días te llevás la plata, vía un cheque que usás para pagar a tus proveedores". Al bajar la tasa, probablemente aparezcan arbitrajes con cheques de pago diferido. El sistema deberá migrar ahora a cheques y pagarés diferidos, prevén los mismos operadores.

Como alternativa intermedia, en el mercado plantean dos caminos: volver al esquema vigente hasta mayo, o permitir que los Alycs sigan recibiendo y emitiendo cheques haciendo la correspondiente retención del “impuesto al cheque”, para cortar el circuito que erosiona la recaudación.

En paralelo, trascendió que el Banco Central estaría trabajando en una flexibilización para atenuar el impacto de la medida. La idea apunta a liberar del Impuesto a los Débitos y Créditos las transferencias que las empresas hacen hacia fondos comunes de inversión y hacia los Alycs, hoy gravadas como cualquier movimiento bancario.

Según fuentes cercanas al equipo económico, no habría cambios de fondo en el esquema monetario y cambiario antes de las elecciones. "Todo va a seguir más o menos igual hasta 2027", resumió un economista consultado por el equipo económico. La revisión que pidió formalmente la Cámara de Agentes de Bolsa queda ahora en manos de la CNV, que deberá definir si mantiene la prohibición total del cheque electrónico o habilita una salida intermedia que combine transferencias con controles reforzados de trazabilidad.