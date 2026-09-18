Potrero de Garay espera mas de 20.000 jóvenes por la Primavera: “Es un gran aguinaldo para nuestra localidad”

Potrero de Garay se prepara para recibir entre 20.000 y 30.000 jóvenes durante este fin de semana, luego de que la principal fiesta de la Primavera modificara su escenario y se trasladara a la localidad. El intendente Gerardo Martínez aseguró que el objetivo será garantizar una celebración masiva pero dentro de un marco de orden y cuidado.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Martínez explicó que la estimación de asistentes fue realizada junto con "la Policía y la parte logística de la Comuna calculamos entre 20.000 y 30.000 jóvenes”, señaló. El intendente explicó que la convocatoria comienza en la costa del lago, donde los jóvenes llegan con sus vehículos y equipos de sonido. La actividad se desarrolla en paralelo con un predio privado, donde posteriormente se concentra el evento principal.

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Según detalló Martínez, el sábado a las 22 comenzará la actividad dentro del espacio privado, con música, luces y sonido. Mientras tanto, continuará la concentración de jóvenes en el sector público de la costa. “Se da un evento en paralelo tanto en lo público como en lo privado, haciendo que la jornada se dé casi siempre en el marco del orden”, explicó.

Impacto en el turismo

La llegada de miles de jóvenes también genera un fuerte movimiento para la economía local. Martínez señaló que el alojamiento habilitado ya se encuentra completo y que incluso existe demanda sobre establecimientos que todavía no cuentan con habilitación. “Esto le da una economía de circulación a nuestro turismo interno muy importante, lo que es el sector privado, cabañas, comercio”, sostuvo el intendente.

En ese sentido, destacó el movimiento que genera el evento para distintos sectores de la localidad y calificó la convocatoria como “un gran aguinaldo para nuestra localidad”.

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Frente a la magnitud de la convocatoria, Martínez remarcó que desde la comuna trabajarán para que el evento se desarrolle con tranquilidad y orden. El intendente señaló que el objetivo principal será cuidar a los jóvenes que lleguen a Potrero de Garay. “Vamos a hacer lo posible para concentrar la mayor cantidad de jóvenes y poderlos cuidar por sobre todas las cosas”.

Desde la localidad esperan que la convocatoria se desarrolle durante la jornada del sábado y que el movimiento generado por el evento también se traduzca en una importante actividad turística para Potrero de Garay. “Ojalá que las noticias del día lunes sean siempre agradables, sabiendo que cosa así es todos los eventos masivos, pero que vamos a trabajar de la mejor manera posible para que se den margen del orden social”, afirmó.

Entrevista realizada en el programa "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.