Día de la Primavera: cuánto cuesta hacer el clásico pic-nic con amigos en Córdoba

Organizar un pic-nic del Día de la Primavera tendrá este año un costo de entre $42.000 y $52.000 para un grupo de ocho estudiantes en Córdoba.

Así lo estimó un relevamiento realizado por el Mercado Norte, que tomó como referencia los precios de los productos frescos comercializados en sus puestos y elaboró cuatro menús habituales para la celebración del 21 de septiembre. El gasto por persona se ubica entre $5.300 y $6.500.

La opción más económica es la de panchos, con un costo total de $42.495, equivalente a $5.312 por persona. El menú incluye salchichas, pan para panchos, aderezos, snacks, maní, nachos con queso cheddar y dos gaseosas de tres litros.

En segundo lugar aparecen los sándwiches de jamón y queso, cuyo presupuesto asciende a $43.300 para ocho personas, es decir $5.412 por estudiante. La propuesta contempla pan lactal, jamón cocido, queso en fetas, mayonesa, mandarinas, una docena de facturas y bebidas.

La picada de fiambres demanda $51.480 en total, con un costo individual de $6.435, mientras que los sándwiches de milanesa encabezan el ranking con $52.250, lo que representa $6.531 por integrante del grupo.

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Desde el Mercado Norte señalaron que los puestos ya comenzaron a registrar compras de estudiantes y familias que se preparan para los festejos del próximo lunes 21 de septiembre, una de las celebraciones tradicionales que reúne a miles de jóvenes en parques y plazas de la ciudad.