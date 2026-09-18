Emprende +: "Es tiempo ganado", así define Laura Jure al invitar a los emprendedores cordobeses

Córdoba tiene una nueva cita para quienes emprenden: se llama Emprende+ y va a reunir el próximo jueves 24 de septiembre, desde las 15, a todo el ecosistema emprendedor cordobés en el Quorum Córdoba Hotel. Habrá charlas, networking, mentoreo y, por primera vez, rondas de negocios. La entrada es libre y gratuita, pero hay que inscribirse previamente.

"Por eso le pusimos Emprende Más", explicó, al describir un formato que este año suma actividades respecto de ediciones anteriores. Quien lo cuenta es Laura Jure, Secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, en diálogo con Es por Acá (Punto a Punto Radio 90.7).

Qué se puede hacer en Emprende+

La jornada arranca con un fuerte espacio de networking y sigue con capacitaciones sobre temas que hoy atraviesan a cualquier emprendimiento. "Vamos a tratar de inteligencia artificial, vamos a tratar de meta competencias, cuestiones que le hacen falta a los emprendedores", detalló Jure.

También habrá un espacio de networking bajo la modalidad "yo busco, yo ofrezco", mesas de conversatorios y mentoreo con temáticas especiales, y las nuevas rondas de negocios. Según Jure, todo se arma el mismo día: "Se arman ahí en el día, lo que hay que hacer es inscribirse para poder participar de la jornada".

La cita es gratuita y con cupo por inscripción, a través del Instagram de Córdoba Emprendedora. La duración es acotada: arranca a las 15 y a las 18.30 o 19 ya está terminando. Para Jure, esas horas rinden: "Son algunas horas que nosotros decimos, tiene que ser tiempo ganado".

"El emprendedor es un ámbito muy generoso"

La funcionaria fue contundente sobre lo que se vive en estos encuentros: "El emprendedor es un ámbito muy generoso, donde hay mucha empatía y en donde yo estoy segura, les aseguro, que si van, van a tener una buena experiencia, se van a ir de ahí con alguna idea".

Esa idea de "irse con algo" es, según Jure, el objetivo central de cualquier actividad del ecosistema: "Vos te tenés que ir ahí con algo que te haya hecho ruido o con algún contacto, que te movilice".

El mentoreo, en particular, es uno de los puntos fuertes de esta edición. Se hará en mesas de unas diez personas, con una temática especial en cada una. "Nosotros hacemos mentoreo y la verdad es que cuando uno a veces se tiene que chocar con alguna realidad y la tiene que afrontarlo como cosas valiosas", señaló Jure, aunque reconoció que el proceso no siempre es cómodo.

Un fenómeno que crece: el pluriempleo emprendedor

Jure también compartió datos propios de la Secretaría sobre el perfil de quienes emprenden hoy en Córdoba. Según explicó, poco más del 50% destina el 100% de su tiempo al emprendimiento, mientras que un 60% lo tiene como su principal fuente de ingreso, aunque no siempre le dedique todo su tiempo.

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"Hay una transición en donde hay gente que empieza con el emprendimiento para complementar algo que pretende conservar y no dejar, y entonces le va sumando el emprendimiento", describió. Es el fenómeno del pluriempleo, que la funcionaria ve reflejado todos los días: desde empleados que además hacen budines o dan clases particulares, hasta quienes buscan dar el salto definitivo hacia su propio proyecto.

Para quién es Emprende+

La convocatoria apunta a dos perfiles bien distintos, y Jure fue clara al respecto: "La idea es poder, aquellos que ya tienen un emprendimiento, fortalecerlo, potenciarlo, y aquellos que lo tienen en la etapa de idea, quizás que encuentren ahí el espacio y después las capacitaciones para poder transformar una idea en un proyecto sostenible".

Cuándo: jueves 24 de septiembre, desde las 15 horas.

Dónde: Quorum Córdoba Hotel.

Costo: entrada libre y gratuita.

Inscripción: previa, a través del Instagram de Córdoba Emprendedora.

Actividades: charlas de inteligencia artificial y meta competencias, networking "yo busco, yo ofrezco", mesas de mentoreo y rondas de negocios.

Con capacitación, vínculos y datos propios sobre cómo emprende hoy Córdoba, Emprende+ vuelve a poner en agenda algo que Jure resume en una sola frase: "Es un lugar de oportunidades". La cita es este jueves, y la inscripción ya está abierta.