Jorge De Nápoli anunció la expansión de Alta Gracia hacia tres polos productivos

Alta Gracia pasará de tener un único parque industrial a consolidar tres polos productivos estratégicos hacia el próximo año. El anuncio lo hizo Jorge De Nápoli, viceintendente a cargo del Ejecutivo municipal, durante la 3° edición de la Expo Parques Industriales Córdoba, realizada en Infinito Arena.

El plan contempla dos parques industriales y un polo logístico. De Nápoli lo presentó ante un auditorio de empresarios, desarrollistas, inversores y referentes productivos de toda la provincia.

El funcionario integró el panel de cierre del evento, junto a los intendentes Daniel Passerini (Córdoba), Eduardo Accastello (Villa María), Claudia Acosta (Mi Granja) y Agustín Bianchini (Alicia).

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De Nápoli enmarcó el anuncio en una planificación de largo plazo: "Hace muy pocos años inauguramos el primer Parque Industrial de Alta Gracia, porque entendimos la importancia que tiene el desarrollo industrial. Y gracias a eso se empezaron a dar numerosas alianzas, que nos permitieron lograr un importante posicionamiento y nos llenó de ganas de seguir creciendo".

Tres polos, un mismo objetivo

La estrategia productiva de la ciudad se organiza en tres desarrollos:

Parque Industrial PyME: de origen público, ya en funcionamiento sobre la Ruta 5. Está en etapa final de conformación de su propio consorcio, lo que permitirá que sea autogestionado por los dueños e inquilinos que ya operan allí.

ALA Industrial: un desarrollo público-privado que avanza bajo la misma figura de consorcio, con nuevas hectáreas e infraestructura para la radicación de empresas.

Nuevo Parque Logístico: proyectado en la zona del actual Aeroclub de Alta Gracia, pensado para potenciar la conexión de la ciudad con las principales rutas provinciales y facilitar el transporte de las industrias locales y regionales.

De Nápoli cerró su intervención con un mensaje de continuidad: "Alta Gracia viene trabajando muy duro y con mucho compromiso junto con el Gobierno provincial, invirtiendo en crecimiento y formación. Hoy tenemos una ciudad que está preparada, con grandes desafíos y también con oportunidades. Y el contexto ahora nos hace que redoblemos el esfuerzo y vayamos por más".