Las Pymes superan en +15 puntos a las grandes corporaciones en el ranking de equidad laboral para mujeres

En un mercado laboral donde la falta de reconocimiento suele marcar la pauta cotidiana, un grupo de organizaciones en Argentina logró cerrar de manera definitiva la brecha de experiencia entre sus colaboradores.

Según el informe Los Mejores Lugares para Trabajar Mujeres 2026, elaborado por Great Place To Work (GPTW) sobre una base de 31.400 encuestados en 250 empresas, la diferencia en la percepción de clima laboral entre hombres y mujeres cayó a menos de 1,5 puntos dentro de las 50 firmas distinguidas.

El estudio demuestra que la equidad dejó de ser una promesa corporativa para convertirse en una práctica cotidiana. En dimensiones clave como Credibilidad (91% de favorabilidad en mujeres) y Compañerismo (93%), las colaboradoras reportan niveles de confianza y pertenencia equivalentes a los de sus pares varones.

El contraste con la realidad del mercado

La paridad alcanzada dentro del ranking contrasta fuertemente con la dinámica del mercado laboral promedio en el país:

Mérito y ascensos: Apenas el 49% de los trabajadores en el mercado general confía en que las promociones se definen por idoneidad y no por favoritismos, cifra que se eleva al 83% en las empresas del ranking (+34 puntos).

Reconocimiento parejo: Solo la mitad del mercado percibe que el reconocimiento llega de forma justa, mientras que las organizaciones premiadas superan esa marca por hasta 35 puntos.

Escucha y participación: Apenas 3 de cada 10 empleados en el mercado sienten que su opinión pesa a la hora de tomar decisiones que los afectan directamente.

Estructuras chicas y retorno de negocio

Uno de los hallazgos más destacados del reporte derriba el mito de que las políticas de equidad son exclusivas de las multinacionales. Las Pymes de 10 a 50 empleados superaron en 15 puntos de favorabilidad general a las corporaciones de más de 1.000 colaboradores, apalancadas en la cercanía y la flexibilidad de sus liderazgos.

Asimismo, el informe ratifica que la cultura equitativa impacta directamente en los indicadores de negocio: la intención de permanencia de las mujeres en estas compañías es 22 puntos mayor que en el resto del mercado, al tiempo que la motivación para proponer e innovar supera en 37 puntos a la media nacional.

Entre las firmas que lideran sus respectivas categorías se destacan Hilton, Universidad Siglo 21, PedidosYa, Hotel Saint George y GEA Logistics.