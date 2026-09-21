Llaryora sobre discapacidad: "No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto nacional"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo que “no va a acompañar ningún recorte del Presupuesto nacional” que afecte derechos sobre la discapacidad.

“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables”, agregó en una publicación de la red social “X”.



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“La discapacidad es una prioridad”

“En nuestra provincia, la discapacidad es una prioridad. No es beneficencia ni caridad. Las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”, remarcó el mandatario.

“Por eso, todo lo que hacemos está orientado a sostener la red asistencial que protege a las personas con discapacidad y que, al mismo tiempo, genera herramientas de inclusión para que puedan estudiar, trabajar, producir y participar de la vida social”, precisó Llaryora.

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Pedido a legisladores cordobeses

En otra parte del mensaje le pidió “a nuestros diputados y senadores nacionales por Córdoba y al Congreso en general que no permitan que este acto, vivido por las personas afectadas como un acto de crueldad, sea aprobado”.

“En Córdoba seguiremos trabajando junto a las casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales para sostener la red que trabaja por la discapacidad. Sabemos que el esfuerzo que hacemos entre todos no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades. Es más: esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”, detalló.

Además señaló que “las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”. “Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento”, puntualizó.

“Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, cerró Llaryora.